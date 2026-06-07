Campesinos denuncian que les entregaron tierras sin títulos: “Tenemos la casa en el aire”

Hay bloqueos por parte de campesinos en diferentes vías del departamento de Cesar que surgieron como una protesta por la presunta falta de entrega de títulos y escrituras de predios que, según denuncian, solo fueron adjudicados de manera simbólica.

Las comunidades aseguran que, pese a los actos oficiales de entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional, todavía no cuentan con la documentación que les otorgue la propiedad de los terrenos.

Los manifestantes afirman sentirse engañados por el proceso adelantado por la Agencia Nacional de Tierras. Según su versión, la ausencia de títulos de propiedad mantiene en incertidumbre la situación jurídica de los predios y de las viviendas construidas sobre esas tierras.

¿Por qué los campesinos bloquearon las vías en Cesar?

Durante la protesta, una líder campesina del municipio de Chimichagua hizo una denuncia pública contra Juan Felipe Harman, director de la ANT. La dirigente aseguró que se realizaron entregas simbólicas de tierras a asociaciones campesinas del municipio y de otras regiones del país, lo que, según manifestó, generó falsas expectativas entre las comunidades beneficiarias.

La inconformidad también llegó hasta Valledupar, donde cerca de 100 campesinos se concentraron en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. De acuerdo con lo informado, entre los asistentes había comunidades provenientes de Cesar, La Guajira y Magdalena.

¿Qué reclaman los campesinos sobre la entrega de tierras?

El alcalde de Valledupar explicó que la principal reclamación de los campesinos está relacionada con la falta de los títulos de propiedad. Según indicó, algunos beneficiarios recibieron resoluciones y participaron en actos simbólicos de entrega, pero todavía no cuentan con la documentación definitiva que les permita acreditar la propiedad de las tierras asignadas.

Noticias RCN consultó a la entidad encargada del proceso de tierras para conocer su posición frente a las denuncias de las comunidades. Sin embargo, no obtuvo respuesta sobre las quejas presentadas por los campesinos respecto a la entrega de títulos y escrituras.