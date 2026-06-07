CANAL RCN
Colombia

Orden de arresto contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino por desacato

El fallo del 20 de mayo de 2026 ordenaba responder en un plazo de 48 horas un cuestionario de 12 preguntas.

Antonio Sanguino ministro del Trabajo
FOTO: Ministerio del Trabajo

Noticias RCN

julio 06 de 2026
12:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un juez de la República ordenó el arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, tras declarar que incumplió un fallo de tutela que protegía el derecho fundamental de petición de la representante a la Cámara Katherine Miranda.

Ministro del Trabajo anunció cuatro nuevos decretos para complementar la reforma laboral
RELACIONADO

Ministro del Trabajo anunció cuatro nuevos decretos para complementar la reforma laboral

La decisión incluye una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El proceso se originó en una acción de tutela presentada por Miranda, quien solicitó información al Ministerio de Trabajo sobre presuntas denuncias de acoso y violencia de género en el medio de comunicación RTVC.

El fallo del 20 de mayo de 2026 ordenaba responder en un plazo de 48 horas un cuestionario de 12 preguntas, pero la entidad no cumplió con la orden judicial.

Procuraduría investigará al ministro Antonio Sanguino por supuesta participación en política
RELACIONADO

Procuraduría investigará al ministro Antonio Sanguino por supuesta participación en política

La tutela de la representante Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda había radicado la solicitud en marzo de 2026, pidiendo claridad sobre las actuaciones del Ministerio frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en RTVC. Ante la falta de respuesta, acudió a la acción de tutela, mecanismo constitucional que protege derechos fundamentales.

El juez determinó que el ministro Sanguino, como responsable directo, no acató la orden y por ello incurrió en desacato, figura que permite imponer sanciones personales a los funcionarios que incumplen decisiones judiciales.

Ministro Antonio Sanguino pide al ELN verdad sobre la desaparición de su hermano en 1986
RELACIONADO

Ministro Antonio Sanguino pide al ELN verdad sobre la desaparición de su hermano en 1986

Ejecución de la sanción

La providencia ordena a la Policía Nacional proceder con la captura del ministro para que cumpla la pena de arresto en instalaciones carcelarias de la institución. Además, la multa deberá consignarse en la cuenta destinada por el Consejo Superior de la Judicatura para recaudar sanciones y cauciones.

La decisión será consultada con el superior jerárquico, conforme al Decreto 2591 de 1991, antes de su ejecución definitiva.

Este caso se suma a las tensiones institucionales en torno al cumplimiento de fallos de tutela y la obligación de los ministerios de garantizar respuestas oportunas a los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Una falsa agencia de viajes habría estafado a más de 1.000 personas: así era el engaño

Disidencias de las Farc

Gobierno Petro no habría prestado atención a las “líneas rojas” de alias Calarcá: ministro de Justicia

Ministerio de Defensa

Abelardo de la Espriella designó al general (r) del Ejército Jorge Mora como ministro de Defensa

Otras Noticias

Boyacá

Boyacá: Hospital Regional de Miraflores suspendió servicios a afiliados de Coosalud por millonaria deuda

La institución informó que dejó de agendar y prestar varios servicios para los afiliados de la EPS intervenida por incumplimientos en los pagos.

Turismo

¿Habrá festivo el 13 de julio en Colombia? Esto se sabe tras la demanda contra la ley

¿Se mantiene el festivo del 13 de julio en Colombia? Conozca qué pasa con la demanda contra la Ley 2578 de 2026 y por qué el puente festivo sigue vigente mientras la Corte Constitucional decide.

Selección de Portugal

🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. España, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Animales

Fundación colombiana viajó a Venezuela para rescatar a los gatos afectados por los terremotos

Artistas

Esta es la millonada que Taylor Swift habría gastado para su boda en Nueva York