¿Habrá festivo el 13 de julio en Colombia? Esto se sabe tras la demanda contra la ley

El calendario de festivos en Colombia cambió este año con la incorporación de una nueva jornada de descanso remunerado durante el mes de julio. Sin embargo, la decisión de incluir esta fecha generó un debate jurídico que hoy mantiene a muchos ciudadanos preguntándose si el festivo del lunes 13 de julio de 2026 seguirá en pie.

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La duda surgió después de que un ciudadano, Rodrigo Ospina Ruiz, presentara una demanda ante la Corte Constitucional contra uno de los artículos de la Ley 2578 de 2026, norma que declaró como fiesta nacional la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

A pesar de la acción judicial, la ley continúa vigente y el descanso obligatorio se mantiene mientras el alto tribunal no adopte una decisión definitiva.

¿Por qué el festivo será el lunes 13 de julio?

La nueva ley estableció que la celebración religiosa del 9 de julio se incorporara al calendario oficial de festivos del país.

Sin embargo, como esta conmemoración quedó cobijada por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso no se disfruta ese mismo día, sino que se traslada al lunes siguiente.

En consecuencia, el lunes 13 de julio de 2026 será festivo para trabajadores de los sectores público y privado en todo el territorio nacional.

El objetivo de este mecanismo es favorecer los fines de semana largos, incentivar el turismo interno y dinamizar actividades comerciales en diferentes regiones del país.

¿Qué pasará con la demanda ante la Corte Constitucional?

La acción de inconstitucionalidad sostiene que declarar un festivo nacional por una celebración de origen religioso podría vulnerar el principio de laicidad del Estado colombiano.

Además, el demandante argumenta que un nuevo día de descanso tendría efectos económicos para empresas y entidades públicas.

No obstante, la sola presentación de la demanda no suspende la aplicación de la ley. Mientras la Corte Constitucional no declare inexequible la norma, esta continúa produciendo efectos jurídicos.

Por esa razón, el festivo del 13 de julio sigue vigente y hará parte del calendario oficial de Colombia en 2026.