Una falsa agencia de viajes habría estafado a más de 1.000 personas: así era el engaño

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de engañar a más de 1.000 personas en Medellín (Antioquia) mediante la oferta de falsas membresías, bonos y supuestos beneficios turísticos.

Según la investigación, el objetivo era obtener información personal de las víctimas para tramitar productos financieros a su nombre y realizar transacciones fraudulentas.

Los procesados fueron identificados como Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, la estructura ilegal se habría apropiado de más de $14.000 millones mediante este esquema de fraude.

¿Cómo operaba la red que ofrecía falsos beneficios turísticos?

De acuerdo con la investigación, el grupo creó varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, con infraestructura, empleados y apariencia comercial para generar confianza entre las víctimas.

La estrategia consistía en contactar principalmente a adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y población en condición de vulnerabilidad, haciéndoles creer que habían sido favorecidas con bonos, descuentos exclusivos o paquetes turísticos.

Posteriormente, las personas eran conducidas a las oficinas de las supuestas agencias, donde les solicitaban entregar sus cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles como supuesto requisito para validar los beneficios. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que este procedimiento era utilizado para acceder a la información contenida en los dispositivos y documentos personales.

¿Qué encontraron las autoridades durante la investigación?

Según informó la Fiscalía, otros integrantes del entramado ilegal utilizaban la información obtenida para abrir productos financieros a nombre de las víctimas y realizar transacciones fraudulentas, desviando los recursos hacia cuentas bajo su control.

Como parte de las labores de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), así como en Manizales (Caldas). Durante los procedimientos fueron incautados discos duros, computadores, teléfonos celulares, bases de datos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Con base en las evidencias recopiladas, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín imputó a los dos procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales. Ninguno aceptó los cargos.

Finalmente, Ruthber Jhonaido Palacio Graciano recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Jorman Andrés Sepúlveda Palacio permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. Esta última decisión fue apelada por la Fiscalía.