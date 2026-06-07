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Este será el balón oficial para las semifinales y la final del Mundial

El elegante balón con el que se jugará las semifinales y final del Mundial 2026.

Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 06 de 2026
12:49 p. m.
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La FIFA y Adidas presentaron el Trionda Final, el balón oficial con el que se disputarán las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final del Mundial 2026. Su diseño exclusivo rinde homenaje al trofeo y a las 16 ciudades anfitrionas del torneo.

¿Cómo es el Trionda Final, el balón de las semifinales y la final?

A pocos días de que termine el Mundial 2026, la FIFA y Adidas revelaron el Trionda Final, la edición especial del balón oficial que rodará en los cuatro partidos más importantes del campeonato: las dos semifinales, el duelo por el tercer puesto y la gran final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Aunque conserva la tecnología del Trionda utilizado durante el resto del torneo, esta versión incorpora un diseño exclusivo pensado para el cierre de la Copa del Mundo.

La principal novedad está en su apariencia. Adidas reemplazó los colores vibrantes del balón original por una combinación de oro, blanco, negro y detalles en rojo, una propuesta inspirada en el camino hacia el título mundial y en el histórico trofeo Jules Rimet.

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El resultado es un balón con una imagen más elegante y conmemorativa para los encuentros que definirán al nuevo campeón del mundo.

¿Qué significado tiene el diseño del Trionda Final?

El nombre Trionda nace de la unión de las palabras "tri" y "onda", como un homenaje a los tres países organizadores del Mundial 2026: Canadá, México y Estados Unidos.

Mientras el balón utilizado durante la fase inicial destacaba elementos representativos como la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y la estrella estadounidense, el Trionda Final pone el foco en las ciudades que hicieron posible el torneo.

Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, sedes de los últimos cuatro partidos, aparecen resaltadas en el diseño principal. Además, las otras doce ciudades anfitrionas también están presentes mediante gráficos triangulares y una tipografía de estilo envejecido que busca representar la historia del campeonato.

¿Qué tecnología incorpora el balón oficial del Mundial?

Más allá de su aspecto, el Trionda Final mantiene las innovaciones que han acompañado al Mundial 2026.

Está construido con apenas cuatro paneles termosellados, la menor cantidad utilizada en un balón oficial de una Copa del Mundo, lo que mejora la estabilidad en vuelo y ofrece una superficie más uniforme para los jugadores.

También conserva una textura en relieve que optimiza el control del balón, incluso bajo condiciones de lluvia, y un sistema de costuras profundas que incrementa la precisión de los golpeos.

Uno de sus elementos más importantes es el sensor interno de movimiento de 500 Hz, integrado en la tecnología de balón conectado de Adidas. Este chip envía información en tiempo real al sistema VAR para apoyar decisiones arbitrales, especialmente en jugadas de fuera de juego, además de generar estadísticas más precisas durante los partidos.

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Con un diseño renovado y la misma tecnología de alto rendimiento, el Trionda Final será protagonista de los encuentros que definirán al campeón del Mundial 2026, convirtiéndose también en uno de los símbolos del cierre del torneo más importante del fútbol.

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