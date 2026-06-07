Boyacá: Hospital Regional de Miraflores suspendió servicios a afiliados de Coosalud por millonaria deuda

El Hospital Regional de Miraflores anunció la suspensión temporal del agendamiento y de la prestación de varios servicios de salud para los afiliados de Coosalud EPS, entidad intervenida por el Gobierno.

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La decisión fue adoptada debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas que mantiene la EPS con el centro asistencial, una deuda antigua que supera los 8.000 millones de pesos, según fue informado por la institución.

De acuerdo con la información entregada, el hospital y la EPS habían alcanzado un acuerdo económico mediante el cual se buscaba normalizar los pagos y evitar nuevos retrasos. Sin embargo, para el mes de junio fue suspendido el desembolso de una asignación cercana a los 500 millones de pesos, situación que el Hospital Regional de Miraflores calificó como una suspensión arbitraria.

¿Qué servicios suspendió el Hospital Regional de Miraflores para los afiliados de Coosalud?

Como consecuencia del incumplimiento en los pagos, desde el 3 de julio fueron suspendidos los servicios de consulta externa, consulta de especialidades, procedimientos diagnósticos especializados, cirugía programada, servicios de apoyo especializado y programas especiales para los usuarios afiliados a esta EPS.

La medida impacta a pacientes de Miraflores y de otros municipios de la provincia de Lengupá que recibían atención en este centro hospitalario. Las directivas de la institución señalaron que esperan que la EPS se ponga al día con las obligaciones pendientes para poder reactivar los servicios suspendidos.

¿Cómo afecta la suspensión de servicios a los pacientes de Miraflores?

Entre los usuarios afectados está la familia de Juan, quien explicó que su madre recibe tratamiento por úlceras varicosas y requiere curaciones periódicas en la clínica de heridas del Hospital Regional de Miraflores. Con la suspensión de la atención, indicó que ahora desconocen dónde podrán continuar el procedimiento médico.

El paciente señaló que una de las alternativas sería desplazarse hasta Tunja, un recorrido de aproximadamente cuatro horas desde Miraflores. Según explicó, el transporte representa un gasto cercano a 90.000 pesos entre ida y regreso, además de otros costos asociados que elevan el valor del desplazamiento a unos 150.000 pesos por cada atención, cuando las curaciones deben realizarse cada tercer día. Por esta razón, manifestó que su familia se siente desprotegida frente a la interrupción de los servicios.