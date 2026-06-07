CANAL RCN
Salud y Bienestar

Boyacá: Hospital Regional de Miraflores suspendió servicios a afiliados de Coosalud por millonaria deuda

La institución informó que dejó de agendar y prestar varios servicios para los afiliados de la EPS intervenida por incumplimientos en los pagos.

Hospital Regional de Miraflores Boyacá
FOTO: Hospital Regional de Miraflores E.S.E

Noticias RCN

julio 06 de 2026
12:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Hospital Regional de Miraflores anunció la suspensión temporal del agendamiento y de la prestación de varios servicios de salud para los afiliados de Coosalud EPS, entidad intervenida por el Gobierno.

Médicos del Hospital Alma Mater de Medellín renuncian tras más de tres meses sin sueldo
RELACIONADO

Médicos del Hospital Alma Mater de Medellín renuncian tras más de tres meses sin sueldo

La decisión fue adoptada debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas que mantiene la EPS con el centro asistencial, una deuda antigua que supera los 8.000 millones de pesos, según fue informado por la institución.

De acuerdo con la información entregada, el hospital y la EPS habían alcanzado un acuerdo económico mediante el cual se buscaba normalizar los pagos y evitar nuevos retrasos. Sin embargo, para el mes de junio fue suspendido el desembolso de una asignación cercana a los 500 millones de pesos, situación que el Hospital Regional de Miraflores calificó como una suspensión arbitraria.

¿Qué servicios suspendió el Hospital Regional de Miraflores para los afiliados de Coosalud?

Como consecuencia del incumplimiento en los pagos, desde el 3 de julio fueron suspendidos los servicios de consulta externa, consulta de especialidades, procedimientos diagnósticos especializados, cirugía programada, servicios de apoyo especializado y programas especiales para los usuarios afiliados a esta EPS.

La medida impacta a pacientes de Miraflores y de otros municipios de la provincia de Lengupá que recibían atención en este centro hospitalario. Las directivas de la institución señalaron que esperan que la EPS se ponga al día con las obligaciones pendientes para poder reactivar los servicios suspendidos.

¿Cómo afecta la suspensión de servicios a los pacientes de Miraflores?

Entre los usuarios afectados está la familia de Juan, quien explicó que su madre recibe tratamiento por úlceras varicosas y requiere curaciones periódicas en la clínica de heridas del Hospital Regional de Miraflores. Con la suspensión de la atención, indicó que ahora desconocen dónde podrán continuar el procedimiento médico.

El paciente señaló que una de las alternativas sería desplazarse hasta Tunja, un recorrido de aproximadamente cuatro horas desde Miraflores. Según explicó, el transporte representa un gasto cercano a 90.000 pesos entre ida y regreso, además de otros costos asociados que elevan el valor del desplazamiento a unos 150.000 pesos por cada atención, cuando las curaciones deben realizarse cada tercer día. Por esta razón, manifestó que su familia se siente desprotegida frente a la interrupción de los servicios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Médicos del Hospital Alma Mater de Medellín renuncian tras más de tres meses sin sueldo

Mañana Express

Crisis en la Clínica San Luis amenaza tratamientos de niños con cáncer en Bucaramanga

Cuidado personal

Vacaciones sin pantallas: ¿cuál es la importancia de que los pequeños se desconecten?

Otras Noticias

Turismo

¿Habrá festivo el 13 de julio en Colombia? Esto se sabe tras la demanda contra la ley

¿Se mantiene el festivo del 13 de julio en Colombia? Conozca qué pasa con la demanda contra la Ley 2578 de 2026 y por qué el puente festivo sigue vigente mientras la Corte Constitucional decide.

Selección de Portugal

🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. España, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Se define un nuevo clasificado a los cuartos de final! ¿Quién será? Conéctese con todas las emociones.

Animales

Fundación colombiana viajó a Venezuela para rescatar a los gatos afectados por los terremotos

Fiscalía General de la Nación

Una falsa agencia de viajes habría estafado a más de 1.000 personas: así era el engaño

Artistas

Esta es la millonada que Taylor Swift habría gastado para su boda en Nueva York