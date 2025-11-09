Bogotá inicia atención clínica de palomas para su control poblacional y bienestar

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra atendiendo la atención clínica de palomas, aves que se encuentran situadas en una gran cantidad en diferentes zonas recurrentes como la Plaza de Bolívar.

Control poblacional de palomas

El IDPYBA inició el proceso de recolección del primer grupo de 70 palomas Columba livia, en la Plaza de Bolívar, una acción que se encuentra dentro del programa de manejo integral de esta especie en la capital.

La jornada dio inicio el pasado lunes 8 de septiembre a cargo de la Alcaldía de la ciudad por lo que los animales son trasladados a la Clínica de Palomas del IDPYBA, ubicada en la localidad de Usme, en donde recibirán atención veterinaria especializada.

Los animales obtendrán diferentes tratamientos como su respectiva valoración médica, desparasitación, seguimiento en su estado de salud y algunos procedimientos de esterilización en los machos.

“Con este operativo iniciamos una nueva etapa en el cuidado y control poblacional de las palomas de plaza. Pasamos de las brigadas en campo a una atención clínica estructurada, garantizando mejores condiciones de bienestar animal y de salud pública”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Algunos de los objetivos de este proyecto buscan reducir la sobrepoblación, prevenir enfermedades zoonóticas y garantizar un manejo responsable de esta especie en el entorno urbano.

Así mismo, la institución resaltó que esta atención médica es pionera en el país por lo que no se ha implementado, hasta ahora, en otras ciudades. De igual manera, se busca la preservación de la especie y la convivencia armónica entre los animales y los humanos, pues en diversos lugares ambas especies conviven.

Problemas de salud en las palomas

Según explicó Antonio Hernández, el programa “Cucurrú cuidando palomas” trabajará con palomas que se encuentran ubicadas en distintas plazas de la capital para buscar el cuidado, respeto y atención médica, pues varias de estas aves presentan distintas afecciones como bacterias, virus, papilomas, entre otros.

Así mismo, se ha hecho un trabajo con la comunidad para incentivar la construcción de infraestructuras que no afecten a estos animales, se evite el aperchamiento de los mismos, se maneje la alimentación y los residuos de estas aves.