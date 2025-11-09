"Los ciudadanos van a ver trenes rodando en pruebas": alcalde Galán sobre Metro de Bogotá

La capital colombiana ha dado un paso histórico hacia la modernización de su sistema de transporte con la llegada del primer tren del Metro de Bogotá.

Llegó a Bogotá el primer tren del Metro de la ciudad

El convoy arribó al patio taller ubicado en la localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad, tras un largo recorrido desde el puerto de Cartagena, durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, conversó sobre este acontecimiento con este medio y expresó su entusiasmo ante este logro.

“Es una inmensa alegría para Bogotá que tengamos, por fin, después de tantos años de espera, de tantos proyectos frustrados, un metro, un tren que dice Metro Bogotá en rieles. Ya tenemos dos vagones descargados, llegó el primer tren, después de una travesía larga y sobre todo de una historia muy compleja en Bogotá y en Colombia por materializar este sueño. Es gracias a mucha gente, hay que destacarla. Es mucha gente la que ha logrado que esto ocurra hoy”, indicó Galán.

El mandatario también recordó que este hito arrancó el gobierno de Enrique Peñalosa y siguió con el siguiente gobierno de Claudia López. Además, que el proyecto del Metro de Bogotá ha pasado de un 28% de avance, cuando él asumió el cargo, a un 62% en la actualidad.

“Nosotros recibimos la antorcha en un 28% de avance, lo tenemos en 62% y lo vamos a terminar todo, lo vamos a entregar completo y en ese proceso de entrega, este tren es un hito importante porque es la primera vez que tenemos un tren en Bogotá”, añadió.

El cronograma de implementación es prometedor, según Galán, se espera que este primer tren inicie pruebas dentro del patio taller en las próximas semanas, posiblemente antes de noviembre y que, para finales de este año, lleguen al país cuatro trenes adicionales, completando un total de cinco.

“La meta es tener los 30 trenes, 180 vagones, de aquí a octubre del año entrante. Esa travesía de Cartagena a Bogotá va a ser muy frecuente, se realizará 30 veces, entonces los colombianos van a ver 30 trenes, pasar por las carreteras”, agregó.

Los habitantes de Bogotá podrán ver los trenes rodando en pruebas desde mayo de 2026, inicialmente en el tramo hasta la estación 4, cerca del Compensar de Kennedy.

Alcalde Galán se refirió a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

El alcalde Galán explicó que los trenes ya han cumplido cerca de 2.500 kilómetros de pruebas en China y ahora deberán realizar pruebas similares en Bogotá.

“Este tren debe estar en las próximas semanas, tal vez inclusive antes de noviembre, iniciando sus pruebas dentro del patio taller. Aquí hay una plataforma que simula lo que es la plataforma en actuación, ahí se va a medir el tren, cómo llega a la estación, cómo frenan las puertas porque son trenes automáticos que no tendrán conductor. Todo ese proceso va a ocurrir en pruebas inicialmente aquí en el patio taller y arrancará este año”, detalló.

Adicionalmente, confirmó que está gestionando una extensión de la línea 1 del metro: “estamos trabajando y esperamos dejar contratada esa extensión de la línea 1 del metro hasta la 100 con Autopista”.