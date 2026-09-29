Bogotá y Cundinamarca planean anillo logístico de Occidente para mejorar acceso al Aeropuerto El Dorado

La Agencia Regional de Movilidad de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca presentó un ambicioso plan de infraestructura vial que busca transformar la conectividad entre los municipios del occidente de la Sabana y el Aeropuerto El Dorado, reduciendo significativamente los tiempos de transporte de carga y pasajeros.

Convenio buscará nueva ruta para el Aeropuerto El Dorado

Claudia Mercado, directora general de la Agencia Regional de Movilidad, explicó que la entidad firmó la semana pasada un convenio interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDU, la Alcaldía de Funza y la Agencia Regional de Movilidad.

El acuerdo tiene como objetivo realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad de tres vías que conformarán el anillo logístico de Occidente.

El proyecto contempla la extensión de la Avenida La Esperanza desde la carrera 103 hasta la concesión de Devisab, configurándose como un nuevo acceso desde el occidente hacia Bogotá.

Adicionalmente incluye la carrera 103, que conectará la Avenida La Esperanza con la Avenida El Dorado, entre la Avenida La Esperanza y la futura troncal de la calle 13.

Según Mercado, actualmente un vehículo de carga que transporta flores desde la glorieta de Mosquera-Funza hasta el aeropuerto debe ingresar por vías urbanas, invirtiendo aproximadamente entre 2.5 y 3 horas en el trayecto.

Con la nueva infraestructura vial, la carga podrá llegar directamente desde los municipios de Funza y Mosquera hacia el aeropuerto sin atravesar las vías urbanas de Bogotá.

"Lo que buscamos es devolver ese tiempo a las familias, para la calidad de vida de nuestra región metropolitana Bogotá-Cundinamarca", señaló la directora de la Agencia.

El proyecto beneficiará no solamente al sector logístico mediante la optimización del transporte de carga, sino también a los habitantes de los municipios del occidente que se desplazan diariamente hacia Bogotá. Igualmente, mejorará la calidad de vida de los residentes de las localidades de Engativá y Fontibón, quienes actualmente enfrentan externalidades negativas como ruido, vibraciones y contaminación generadas por el tráfico de vehículos de carga.

La Agencia Regional de Movilidad actúa como autoridad de transporte regional de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con la función de articular a las diferentes entidades territoriales en la construcción de una visión regional de movilidad.

El convenio firmado definirá la hoja de ruta, viabilizará el tipo de intervenciones necesarias y establecerá los mecanismos para que el proyecto no se quede únicamente en estudios y diseños, sino que avance hacia la ejecución de las obras.