¡Atención infractores! Nueva estrategia de Movilidad Bogotá para combatir a los mal parqueados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha anunciado el lanzamiento de una nueva estrategia para que los conductores que dejan sus vehículos mal parqueados en la ciudad sean identificados y no pasen desapercibidos en las calles.

La estrategia pedagógica, según la entidad, busca poner en evidencia a los infractores para recuperar el espacio público, evitar trancones y garantizar el paso de peatones y ciclistas. Además, aseguran que la iniciativa no reemplazará los controles que se hacen en vía.

Estrategia con stickers en los carros para identificar infractores

La estrategia impulsada por la Secretaría de Movilidad consiste en pegar stickers con la frase "pillado mal parqueado" en las ventanas de los autos que se encuentren estacionados en vías donde no está permitido; se trata de una estrategia pedagógica que busca disuadir a los conductores y que dejen de incurrir en esta práctica que afecta a la movilidad en la ciudad.

Ante la publicación de la estrategia en redes, algunos usuarios han manifestado su desacuerdo con este tipo de iniciativas, afirmando que la única manera de combatir con los infractores es con la imposición de comparendos e inmovilización de los vehículos; ante estos comentarios, la entidad respondió en varias oportunidades que estas acciones son solo una forma de poner en evidencia a los infractores, pero que los controles para poner infracciones seguirán realizándose en las diferentes vías de Bogotá.

Cifras de vehículos mal estacionados en Bogotá

Movilidad Bogotá informó que durante el 2026 se han realizado 8.236 operativos y se han impuesto 81.294 comparendos a los conductores que estacionan su vehículo en lugares no autorizados.

A través de las redes sociales, usuarios han solicitado la intervención de las autoridades de tránsito en diferentes barrios donde es común que los vehículos se apropien de las vías donde, a pesar de estar la señalización de 'prohibido parquear', ocupan incluso toda una calle completa e interrumpen rampas para personas en sillas de ruedas o incomodan el ingreso a los conjuntos residenciales.