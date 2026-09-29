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Grave atentado contra exalcalde de Yopal: lo atacaron a disparos

Las autoridades ofrecen $50 millones de recompensa para quien brinde información que permita identificar a los responsables del ataque.

Foto: Facebook Alcaldía de Yopal

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
10:42 a. m.
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La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a todos los responsables del atentado contra el exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones.

Atacan al exalcalde de Yopal, Jhon Calzones

El ataque ocurrió durante la mañana de este martes en la capital de Casanare. Torres resultó herido por varios impactos de bala y fue trasladado al Hospital de la Orinoquia, donde permanece recibiendo atención médica.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, una persona ya fue capturada, mientras que otra habría logrado huir después del atentado. Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar la posible participación de otras personas.

Tras conocer lo ocurrido, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció la recompensa de hasta $50 millones para quienes suministren información que contribuya a esclarecer el caso.

“Recompensa de hasta 50 millones de pesos ofreció el gobernador César Ortiz Zorro por información que permita la individualización, captura y judicialización de los responsables del atentado ocurrido esta mañana en Yopal contra el exalcalde de la capital casanareña, Jhon Jairo Torres”.

El objetivo de la recompensa es obtener datos que permitan la individualización, captura y judicialización de los responsables del atentado contra el exmandatario de Yopal.

En el comunicado, la Gobernación señaló que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

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César Ortiz Zorro también lamentó el ataque y expresó su solidaridad con Jhon Jairo Torres y sus familiares.

“Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento”, señaló el gobernador.

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