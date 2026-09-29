Sigue la crisis: FIFA responde a la UEFA y la acusa de crear una campaña de desinformación

Después del escándalo que estalló en meses pasados por la fallida propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar a la máxima entidad del fútbol mundial y vender un porcentaje de los derechos comerciales, la UEFA solicitó a cortes federales de Estados Unidos una recolección de pruebas con todo lo que corresponde al proyecto con el fin de formalizar una denuncia contra Infantino por "gestión desleal".

Como respuesta, la FIFA decidió presentar un documento ante tribunales de Estados Unidos con el fin de que se frene la solicitud de recolección de pruebas, alegando que la UEFA actuó de mala fe y solo busca crear una campaña de acoso y desinformación; además, criticaron que la demanda se haya hecho pública en lugar de seguir una conducta de confidencialidad entre las dos entidades.

Proyecto de privatización fue retirado por Infantino

Tras la crisis que se generó por la propuesta lanzada, Infantino decidió retirar el proyecto y aceptó que el tema no se gestionó de la mejor manera. Por su parte, la UEFA lanzó contundentes comunicados rechazando la propuesta y afirmando que no tenía fundamentos económicos, ya que la FIFA contaba con reservas suficientes de dinero, por lo que se sospechaban intereses personales por parte del mandatario de la entidad rectora del fútbol.

Uno de los puntos más críticos de la disputa fue el anuncio del retiro de 55 federaciones pertenecientes a la UEFA de cualquier competición organizada por la FIFA mientras el proyecto estuviera en pie; a raíz del boicot, que incluía federaciones como España, Francia o Alemania, Infantino decidió dar marcha atrás y por escrito garantizaron que se retiraban definitivamente del plan de privatización.

¿Qué sigue para la FIFA y la UEFA?

A pesar de que la situación parecía controlada después de que se pusiera fin al proyecto, con las nuevas denuncias y documentos presentados ante tribunales estadounidenses, la disputa toma un nuevo curso de cara a las elecciones para conocer al nuevo presidente de la FIFA, en donde Infantino buscará ser reelegido.