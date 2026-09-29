Yina Calderón reveló presunto video de Karina García junto al cantante Randy

Un nuevo capítulo se ha abierto en la amplia polémica que ha involucrado a Karina García por parte del streamer Mr. Stiven, quien afirmó que la modelo tuvo relaciones con Blessd mientras su pareja Kris R se encontraba en el mismo hotel en Cartagena.

Pese a que la antioqueña aseguró que tomará acciones legales ante la ola de acusaciones en su contra, ahora Yina Calderón se ha sumado a la disputa tras dar a conocer un presunto video en donde, al parecer, García habría intercambiado un beso con el cantante Randy Nota Loca.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García?

La mujer se sumó a la nueva polémica al mencionar a todos los presuntos implicados del caso y hacer referencia a las partes que se fueron sumando a la discusión.

Según sus comentarios, el cantante Kris R logró “hacerle un favor” al streamer vallecaucano al nombrarlo en su más reciente canción, pues, según Calderón, logró “revivir su carrera” al ponerlo en el centro de la discusión.

Pero parte de sus comentarios más contundentes hicieron referencia nuevamente a Karina García ya que aseguró que la mujer no solamente se habría involucrado, al parecer, con Blessd. Dicha afirmación llegó acompañada de un presunto video que, al parecer, dejaría ver a la mujer intercambiando un beso con el cantante conocido como Randy Nota Loca.

“A propósito, en la lista te faltó Randy Nota Loca que también fue una víctima de Karina (...) qué pecado, acabó con el gremio”, aseguró la mujer.

Pese a que la mujer no reveló más detalles sobre la fecha del video, Calderón concluyó con una reflexión en donde mencionó que tanto Kris R como Mr. Stiven se encargaron de involucrar a sus respectivas parejas en medio de una negativa polémica.

“Estos dos hombres se encargaron de que los nombres de sus esposas, mujeres, compañeras de vida, estén en la boca de todo el mundo. Así que usted mujer, sepa escoger muy bien al hombre que quiere al lado suyo. Y vuelvo y repito, una mujer de alto valor jamás se fijaría en estos dos (...) grillos, guisos. Pero bueno, tal para cual porque las viejas son iguales”, aseguró.

Karina García reaccionó a la polémica en redes

Por su parte, la modelo tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre las acusaciones en su contra de presunta infidelidad. Allí afirmó que nunca se mostró el presunto testigo de los hechos, de modo que, tomará acciones legales para esclarecer el asunto.