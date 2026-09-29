Capturan en Bogotá a tres presuntos apartamenteros; uno tenía brazalete electrónico del INPEC

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres personas señaladas de participar en un caso de hurto a una vivienda en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

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El procedimiento se realizó en medio de las nuevas estrategias operativas desplegadas por las autoridades, luego de que uniformados de la estación de Policía del sector detectaran un vehículo con comportamiento sospechoso durante labores de vigilancia y control.

Según la información oficial, al interceptar el automotor los policías encontraron a varios ocupantes que fueron señalados de haber ingresado previamente a un inmueble para sustraer elementos de valor. Los propietarios de la vivienda, al regresar al lugar, hallaron los accesos violentados y confirmaron el robo de varias pertenencias.

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Menor habría sido intimidado durante el hurto

De acuerdo con las autoridades, un menor de edad que permanecía dentro de la residencia durante los hechos habría sido intimidado con un arma cortopunzante por parte de los presuntos delincuentes. Esta denuncia permitió reforzar la investigación adelantada por los uniformados.

Además, el análisis inmediato de las cámaras de seguridad del sector, aportadas por las víctimas, permitió establecer coincidencias entre las prendas de vestir de los capturados y las registradas en los videos. En las grabaciones se observa el momento en que dos de los sospechosos ingresan y salen de la vivienda antes de abordar el vehículo utilizado para escapar.

Recuperan equipos y descubren antecedentes judiciales

Durante el operativo, la Policía recuperó un computador portátil y dos teléfonos celulares que habían sido reportados como hurtados. También incautó un arma cortopunzante e inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los detenidos.

Las verificaciones realizadas por las autoridades evidenciaron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC y registraba una condena de siete años por hurto calificado y agravado. Otro de los detenidos tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, además de lesiones personales dolosas agravadas.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos recuperados y el automotor, para avanzar en el proceso de judicialización correspondiente.