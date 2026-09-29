¿Qué pasó con los gatos negros hallados en el Cementerio Central?: el IDPYBA se pronunció

Gran preocupación ha generado la situación en la que se encuentran más de dos gatos negros que fueron hallados dentro de una presunta tumba en el Cementerio Central de Bogotá.

En la denuncia, hecha y compartida en redes sociales por parte del hogar de paso Corazón Animal Vegano, se hizo un llamado de urgencia a las autoridades para poder ingresar al lugar y rescatar a los animales con los debidos permisos requeridos.

Por esto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se pronunció ante los intentos de rescate que, desde el lunes 28 de septiembre, se han adelantado en la zona donde fueron encontrados los animales.

RELACIONADO Gatos negros fueron hallados dentro de una tumba en el Cementerio Central de Bogotá

¿Qué ha pasado con los gatos del Cementerio Central?

Según el más reciente comunicado por parte del IDPYBA, se logró establecer con la administración del cementerio que los felinos no están encerrados por lo que tienen entrada y salida. Así mismo, dieron a conocer que estos animales cuentan con alimento por lo que actualmente “no se encuentran en ningún riesgo inminente”.

Actualmente, funcionarios de la institución ya se encuentran en la zona para adelantar la captura de los animales con el fin de llevar a cabo la respectiva valoración, prestar la atención debida y lograr la reubicación de los mismos.

En las horas más recientes, el IDPYBA informó, por medio de su cuenta oficial de Instagram, haber logrado el rescate del primero de los 8 felinos que fueron hallados deambulando entre las tumbas.

RELACIONADO Sacerdote es viral en Villavicencio al presidir las eucaristías junto a sus dos perritos

¿Qué se descubrió dentro de las tumbas?

Según el reporte por parte de activistas del grupo ‘Día Animales’, quienes hicieron presencia en el cementerio y filmaron a los animales dentro de la tumba, se logró observar que los felinos contaban con papel periódico, platos de comida y concentrado en aparente estado de descomposición.

Allí también fueron hallados juguetes, huesos y, según lo dio a conocer una de las activistas, se habrían encontrado los cráneos de, al parecer, más gatos. Los proteccionistas señalaron su desconocimiento ante la presunta entrada por la cual dichos animales estarían ingresando y saliendo de las tumbas.

Hasta el momento se han identificado a 8 gatos dentro de los cuales se encontraría una presunta hembra en estado de embarazo, según explicaron los rescatistas.