¿Qué bancos pagan más por tener el dinero en una cuenta de ahorro?

Las tasas que pagan las entidades financieras por los depósitos de ahorro mantienen diferencias importantes en Colombia. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera, con corte al 25 de septiembre de 2026, las tasas efectivas anuales van desde 11% hasta 0,01%, dependiendo de la entidad.

El dato muestra una brecha considerable entre los rendimientos que pueden ofrecer las distintas cuentas de ahorro y pone sobre la mesa la importancia de revisar las condiciones de cada producto antes de elegir dónde mantener el dinero.

¿Qué bancos registran las tasas más altas para cuentas de ahorro?

En el reporte de la Superfinanciera, Banco Pichincha registra una tasa de 11% efectivo anual, mientras que Banco Contactar aparece con 10% y Ban100 con 9,93%.

En el siguiente grupo se encuentran Lulo Bank, con 8,86%, y Nu Colombia, con 8,83%. También figuran Finandina, con 6,48%; Bancamía, con 6,13%, y RappiPay, con 6,03%.

Infografía: La República

Después de estas entidades, las tasas comienzan a ubicarse por debajo de 5%. Bancoomeva registra 4,23%, Banco Serfinanza 3,90%, Banco Falabella 3,15%, Banco Mundo Mujer 2,82% y Banco Popular 2,57%.

El listado de la Superfinanciera corresponde a depósitos de ahorro activos de personas naturales y expresa las tasas en términos efectivos anuales.

¿Cuáles son los bancos con las tasas más bajas?

En el otro extremo aparecen entidades con tasas inferiores al 1% efectivo anual.

Banco Caja Social registra 0,91%, GNB Sudameris 0,89%, Banco Agrario 0,76%, Banco de Bogotá 0,54%, Banco Unión 0,47%, Davivienda 0,43% y AV Villas y BBVA Colombia, ambos con 0,38%.

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Más abajo aparecen Nequi, con 0,10%; Bancolombia, con 0,07%, e Itaú, con 0,01%.

Así, entre el 11% registrado por Banco Pichincha y el 0,01% de Itaú existe una diferencia de 10,99 puntos porcentuales.

Sin embargo, la tasa reportada no es el único elemento que debería tenerse en cuenta. Las condiciones de cada cuenta pueden incluir requisitos, cobros, límites de transacciones y diferentes formas para liquidar y abonar los intereses.

La experta en finanzas personales Laura Fernanda Correa explicó a La República que algunas entidades abonan los intereses diariamente, mientras otras lo hacen mensualmente.

Por eso, las cifras sirven como referencia para comparar el mercado, pero las condiciones vigentes del producto deben revisarse directamente antes de abrir una cuenta o trasladar los ahorros.