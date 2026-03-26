British International School de Barranquilla inicia nueva etapa con cambio de rector y apuesta por la innovación educativa

El British International School (BIS) de Barranquilla anunció el nombramiento de Santiago José Castro Agudelo como su nuevo rector (Executive Head), marcando el inicio de una etapa de transformación institucional en línea con su consolidación dentro del grupo global Inspired.

Castro, historiador y politólogo de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando procesos de innovación y fortalecimiento académico en distintas instituciones del país. Su formación también incluye un Executive MBA conjunto de la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Politécnica de Valencia, así como el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del INALDE – Universidad de La Sabana.

Una apuesta por la excelencia y la formación global

A lo largo de su trayectoria, el nuevo rector ha liderado importantes procesos en instituciones como el Vermont School en Medellín y el Gimnasio del Norte en Valledupar, donde impulsó mejoras académicas y consolidación institucional. Además, fue rector de la Universidad La Gran Colombia, convirtiéndose en el más joven en asumir este cargo en el país.

Su experiencia también incluye participación en el programa del Diploma del Bachillerato Internacional como docente de Global Politics y Ciencias Sociales, lo que refuerza su enfoque en la formación de ciudadanos globales. Ha sido reconocido como uno de los líderes menores de 30 años más influyentes por la revista Semana y como uno de los académicos más destacados por la revista Gerente.

El British International School, reconocido por su modelo bilingüe y proyección internacional, busca con este nombramiento fortalecer su propuesta educativa basada en la excelencia académica, las artes y el deporte. La institución hace parte de Inspired, una red global que agrupa más de 120 colegios en más de 30 países y educa a más de 95.000 estudiantes.

En esta nueva etapa, el colegio continuará apoyándose en pilares como el Bachillerato Internacional, la formación en ciudadanía global y programas propios como Social Behaviour, BIG Games y el Carnaval BIS, enfocados en el liderazgo, la creatividad y el trabajo en equipo.

La visión que acompaña este proceso es posicionar al British International School como un referente educativo innovador en la región Caribe, alineado con el crecimiento de Barranquilla como ciudad. Bajo la dirección de Castro, la institución también buscará tener una participación más activa en el debate educativo nacional, promoviendo estándares de calidad, innovación en el aprendizaje y formación de estudiantes con mentalidad global y compromiso con el desarrollo económico.