Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 26 de marzo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos este jueves 26 de marzo de 2026 a una nueva jornada de sorteos de las loterías más tradicionales del país.

La Lotería de Bogotá y la del Quindío volvieron a entregar millonarios premios, despertando la ilusión de quienes buscan cambiar su suerte con un solo número.

Estos sorteos, que se realizan semanalmente, continúan siendo una de las principales opciones de juego en Colombia, no solo por sus premios, sino también porque aportan recursos al sistema de salud del país .

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 26 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá, que juega cada jueves en la noche, volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de marzo de 2026

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Este sorteo, reconocido por sus altos premios, incluye además múltiples secos y aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los participantes.

Resultados de la Lotería del Quindío del 26 de marzo de 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío también realizó su sorteo en la misma jornada, consolidándose como uno de los juegos más seguidos en el país.

Número ganador del premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Este juego ofrece un premio mayor cercano a los 2.000 millones de pesos, además de varias categorías de premios adicionales que benefician a diferentes ganadores .

Si usted compró un billete o fracción, se recomienda verificar cuidadosamente los resultados a través de los canales oficiales. También es importante conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.