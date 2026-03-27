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Aprobaron cadena perpetua para menores homicidas, violadores y pandilleros en El Salvador

La reforma impulsada por el gobierno de Nayib Bukele elimina beneficios del sistema juvenil para delitos graves.

Cecot El Salvador
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
07:18 a. m.
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En medio de la política de mano dura contra el crimen, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que marca un giro en el tratamiento penal de menores de edad.

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La decisión se da en el marco de la llamada “guerra” contra las pandillas, una estrategia que cumple cuatro años y que ha transformado el sistema de seguridad del país, con miles de capturas y medidas excepcionales aún vigentes.

Aprobaron cadena perpetua para menores en El Salvador

Con 58 votos a favor, el Congreso salvadoreño dio luz verde a la incorporación de la prisión perpetua dentro del régimen penal juvenil para casos considerados de extrema gravedad.

La reforma establece que menores de 18 años podrán recibir esta condena en delitos como homicidio, violación y terrorismo, especialmente relacionados con estructuras criminales como las pandillas.

¿En qué consiste la medida en contra de criminales menores en El Salvador?

El nuevo marco legal elimina la aplicación del procedimiento especial juvenil en estos casos y permite que los menores sean juzgados bajo criterios más severos, alineados con el sistema penal de adultos.

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Sin embargo, el texto contempla revisiones periódicas de la condena para evaluar el nivel de rehabilitación del condenado y determinar si puede acceder a un régimen de libertad controlada.

En el caso de menores, esa revisión podrá darse después de haber cumplido 25 años de prisión, mientras que para adultos el análisis se realizará entre los 30 y 40 años de condena.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la medida asegurando que busca brindar tranquilidad a la población.

Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol.

No obstante, la decisión también generó críticas. El diputado Francisco Lira advirtió que hay miles de personas sin vínculos con pandillas que aún esperan un juicio justo y cuestionó que inocentes estén privados de la libertad.

Paralelamente, el Congreso aprobó cambios al Código Penal para que tribunales especializados tengan competencia exclusiva en los casos que involucren delitos castigados con cadena perpetua, tanto para adultos como para menores.

La medida entra en vigencia ocho días después de su publicación oficial y se suma a la reciente aprobación, también impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, de la prisión perpetua como reforma constitucional.

 

 

 

 

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