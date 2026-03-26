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Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?

Según los expertos, se puede reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad realizándose pruebas de detección y recibiendo la vacuna contra el VPH.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 26 de 2026
08:12 p. m.
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El cáncer de cuello uterino consiste en una proliferación de células que comienzan inicialmente en esta zona que es la parte inferior del útero que se conecta con el órgano reproductor femenino. Según la explicación por parte de expertos de Mayo Clinic, varias cepas del Virus del Papiloma Humano causan la mayoría de los tipos de cáncer.

Pese a que en un pequeño porcentaje de personas el virus sobrevive durante años, esto puede contribuir al proceso de que algunas de las células del cuello uterino se vuelvan cancerosas.

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¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino?

Los inicios de esta enfermedad no suelen presentar síntomas. Sin embargo, a medida de que avanza, el cáncer presenta algunos como: sangrado vaginal después de las relaciones íntimas, entre periodos menstruales o después de la menopausia, sangrado menstrual más abundante de lo normal, flujo acuoso con sangre y olor fétido y dolor pélvico.

Tipos de cáncer de cuello uterino

Este cáncer se divide en distintos tipos según la clase de célula en donde empezó a originarse. Algunos de estos son el carcinoma epidermoide que comienza en las células finas y planas llamadas escamosas. Estas cubren la parte externa del cuello uterino y se presenta como el más recurrente entre las pacientes.

El segundo es el adenocarcinoma y este tipo de cáncer se da cuando comienza en las células glandulares que recubren el canal cervical. Según los expertos, en raras ocasiones el cáncer de cuello uterino se presenta en otras células distintas a estas.

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¿Cómo reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino?

Según Mayo Clinic, recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano puede ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres relacionados con la infección. Otra de las opciones es someterse a las pruebas de Papanicolaou que tienen la capacidad de detectar afecciones precancerosas en el cuello uterino.

Mantener relaciones sexuales seguras es otra de las recomendaciones, pues los expertos aseguraron que incluir el uso de preservativos y limitar el número de parejas puede reducir los riesgos del cáncer. También se recomienda dejar de fumar.

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