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Así fue el homenaje póstumo al jugador Santiago Castrillón en Floridablanca

Con apenas 18 años, su repentina muerte truncó una carrera que prometía grandes logros.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
08:49 p. m.
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El cuerpo del joven futbolista de Millonarios, Santiago Castrillón Gómez, ya descansa en su tierra natal, Floridablanca, Santander.

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Después de cinco días de espera por retrasos en Medicina Legal de Bogotá, familiares, amigos y compañeros lo recibieron entre aplausos y lágrimas, rindiéndole homenaje en el Parque Memorial Tierra Santa.

La despedida ha estado marcada por el profundo dolor de su temprana partida y por el orgullo de haberlo visto brillar en el balompié colombiano.

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Homenaje de familiares y compañeros

En medio de la tristeza, la familia de Santiago y sus allegados organizaron un homenaje póstumo en el Parque Memorial Tierra Santa.

Allí también se hicieron presentes los integrantes del Club Águilas, donde se formó como deportista, quienes lo recordaron como una figura prometedora y un talento que dejó huella en el fútbol santandereano.

“Era nuestro orgullo, nuestra columna vertebral”, expresaron sus familiares, mientras los trofeos que conquistó en vida se convirtieron en símbolos de su legado.

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Una carrera que prometía futuro

Santiago inició su camino en el fútbol desde muy joven, destacándose en torneos nacionales con la selección Santander.

Su talento lo llevó a ser visto por cazatalentos de Millonarios, club con el que participaba en el Torneo Nacional Sub-20. Con apenas 18 años, su repentina muerte truncó una carrera que prometía grandes logros.

Este viernes 27 de marzo, a las 10:00 de la mañana, se celebrará la misa y las exequias en su honor, en Floridablanca, donde familiares, amigos y la comunidad futbolística le darán el último adiós.

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