CANAL RCN
Colombia

Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos

La operación se desarrolla por tierra y aire en el suroriente del país en medio de la ofensiva contra el máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia.

Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
09:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las Fuerzas Militares confirmaron en las últimas horas una minuciosa operación contra una de las facciones de ‘Iván Mordisco’ en zona rural del departamento de Vaupés.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, seis personas habrían muerto en combate. Hasta el momento se desconocen sus identidades.

Ejército captura a 14 disidentes de las Farc en Antioquia al mando de 'Mordisco'
RELACIONADO

Ejército captura a 14 disidentes de las Farc en Antioquia al mando de 'Mordisco'

Detalles del operativo contra ‘Iván Mordisco’ en Vaupés

A través de un comunicado, las FF. MM. explicaron que “adelantan una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción ‘Iván Mordisco’.

Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares.

Hasta el momento, no hay información sobre la identidad de los abatidos en combate.

En menos de una semana cayeron tres hermanos de ‘Iván Mordisco’: ¿Se acerca su fin?
RELACIONADO

En menos de una semana cayeron tres hermanos de ‘Iván Mordisco’: ¿Se acerca su fin?

Lo que incautaron en el campamento de la facción de ‘Iván Mordisco’

En la información suministrada por las autoridades señalas que, además, “fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”.

“Una vez finalizada la operación y consolidados los resultados, informaremos a la opinión pública y a los colombianos”, indicaron.

Cayó alias Ramiro, peligroso disidente de la estructura de ‘Iván Mordisco’
RELACIONADO

Cayó alias Ramiro, peligroso disidente de la estructura de ‘Iván Mordisco’

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santander

Así fue el homenaje póstumo al jugador Santiago Castrillón en Floridablanca

Disidencias de las Farc

Fiscalía analizará posibilidad de reactivar orden de captura a alias Calarcá por posibles incumplimientos

Venezuela

Fiscalía pedirá a Venezuela ayuda para capturar a ‘Iván Márquez’ y al ‘Zarco’ Aldinever por magnicidio de Miguel Uribe

Otras Noticias

Donald Trump

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán

Es la segunda vez que el presidente estadounidense suspende los ataques que había anunciado contra las plantas energéticas de Irán.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 26 de marzo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 26 de marzo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Selección Colombia

Colombia perdió ante Croacia y rompió su invicto: vea los goles del partido

Artistas

Johanna Fadul y Juanse Quintero pasaron de la celebración al susto tras accidente en la vía

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?