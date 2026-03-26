Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos

Las Fuerzas Militares confirmaron en las últimas horas una minuciosa operación contra una de las facciones de ‘Iván Mordisco’ en zona rural del departamento de Vaupés.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, seis personas habrían muerto en combate. Hasta el momento se desconocen sus identidades.

Detalles del operativo contra ‘Iván Mordisco’ en Vaupés

A través de un comunicado, las FF. MM. explicaron que “adelantan una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción ‘Iván Mordisco’.

Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares.

Hasta el momento, no hay información sobre la identidad de los abatidos en combate.

Lo que incautaron en el campamento de la facción de ‘Iván Mordisco’

En la información suministrada por las autoridades señalas que, además, “fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”.

“Una vez finalizada la operación y consolidados los resultados, informaremos a la opinión pública y a los colombianos”, indicaron.