¿Cuántos sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo han sido dados de alta del Hospital Militar?

El Hospital Militar Central sigue dando de alta a los sobrevivientes del siniestro aéreo del Hércules C-130 que, en las primeras horas del lunes 23 de marzo, cubría la ruta Puerto Asís – Puerto Leguízamo – Bogotá.

“Como parte médico”, se lee en el último informe del centro asistencial, “tenemos once (11) pacientes que se encuentran aún hospitalizados en piso y uno (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Lo que quiere decir que, de los 27 pacientes ingresados tras el accidente (26 uniformados y un rescatista que resultó herido), 15 ya fueron dados de alta para continuar en casa su proceso de recuperación.

Sobrevivientes también han recibido acompañamiento psicológico tras el accidente:

De acuerdo con el último parte médico del Hospital Militar, el proceso de los sobrevivientes también ha sido y seguirá siendo acompañado por profesionales en salud mental:

“Se ha llevado a cabo el acompañamiento psicosocial a través de profesionales de psiquiatría, psicología y trabajo social para la orientación y gestión de las necesidades propias del entorno familiar, bajo una atención humanizada”.

En total, 51 sobrevivientes fueron trasladados a Bogotá tras el siniestro aéreo, que deja 69 víctimas fatales, y otros nueve a dos centros asistenciales en Florencia, Caquetá.

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¿Cómo avanza la entrega de los cuerpos?

De acuerdo con el comunicado número cuatro, que el Ejército Nacional dio a conocer poco antes de la medianoche del jueves 26 de marzo, ya son 46 los cuerpos identificados para su posterior entrega en la sede Bogotá de Medicina Legal.

Precisamente, a las afueras de sus instalaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que, “a medida que Medicina Legal los vaya entregando, se irán anunciando mediante boletines qué cuerpos entregaron y qué cuerpos están pendientes por identificar. Y su traslado se hará vía aérea o vía terrestre dependiendo del destino. A cada lugar al que lleguen habrá un acompañamiento de la Fuerza Pública rindiendo los honores que deben rendirse a quienes han ofrendado su vida para defendernos”.