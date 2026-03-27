Cancelan importante concierto en dos ciudades de Colombia: así puede solicitar la devolución de dinero

La expectativa por ver a Grupo Frontera en Colombia se desinfló en cuestión de horas. Lo que prometía ser uno de los conciertos más esperados del 2026 en ciudades como Cali y Medellín terminó cancelado, generando molestia e incertidumbre entre los fanáticos.

Aunque no existe hasta ahora un comunicado público amplio por parte del artista, la información comenzó a circular luego de que varios asistentes confirmaran haber recibido un correo oficial de la tiquetera.

Cancelación del concierto: esto fue lo que se informó

La empresa TuBoleta, junto con el promotor Breakfast Live, envió un mensaje directo a quienes habían comprado entradas. Allí se confirmó que los shows programados para abril no se realizarán.

“Desde Breakfast Live y tuboleta, queremos informar a todos los fans que por motivos logísticos y de producción ajenos a la voluntad del artista y de la organización los conciertos de Grupo Frontera - Triste Pero bien cabrón, programados para el 17 de abril en la Arena Cañaveralejo (Cali) y el 19 de abril en el Diamante de Béisbol (Medellín) han sido cancelados”.

Aunque no se detallaron las causas específicas, en redes sociales y entre creadores de contenido se ha mencionado que una de las posibles razones estaría relacionada con bajas ventas de boletería, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

¿Cómo será la devolución del dinero?

Tras conocerse la cancelación, uno de los temas que más preocupa a los asistentes es el proceso de reembolso. En ese mismo correo, la organización entregó las primeras indicaciones.

“Las personas que hayan adquirido sus entradas podrán solicitar la devolución del valor de la boleta. Ten en cuenta que los cargos por servicios de boletería y envío no están incluidos en el reembolso, ya que corresponden a servicios ya prestados)”.

Esto significa que los usuarios podrán recuperar el dinero base de la entrada, pero no los costos adicionales asociados al servicio de venta.

Por ahora, se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento más amplio que explique lo ocurrido y brinde mayor claridad a los seguidores del grupo.