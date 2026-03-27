🔴Colombia vs. Francia, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La Selección Colombia afrontará este domingo 29 de marzo un nuevo reto internacional cuando se mida ante Francia en un amistoso que servirá como una prueba de alto nivel en su proceso de preparación. El compromiso se disputará en la ciudad de Washington y representa una oportunidad clave para que el equipo nacional recupere sensaciones luego de la derrota sufrida ante Croacia en su anterior presentación.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega a este compromiso con la necesidad de mejorar su imagen, especialmente en aspectos como la solidez defensiva y la eficacia en ataque. La caída 2-1 frente al combinado croata dejó inquietudes tanto en el funcionamiento colectivo como en el rendimiento individual de algunos jugadores, por lo que este nuevo encuentro aparece como un escenario ideal para corregir errores y fortalecer la confianza del grupo.

Francia, un rival de máxima exigencia

Francia será un oponente de gran jerarquía y una prueba exigente para el equipo colombiano. El cuadro europeo viene de imponerse 2-1 frente a Brasil en su más reciente amistoso, demostrando su capacidad competitiva y el alto nivel de sus futbolistas. Este antecedente aumenta la dificultad del compromiso, obligando a Colombia a mostrar una versión mucho más sólida si quiere competir de igual a igual.

Para el cuerpo técnico, este tipo de partidos son fundamentales en la construcción del equipo de cara a la Copa del Mundo de 2026. Medirse ante selecciones de primer nivel permite evaluar variantes, ajustar detalles tácticos y medir la respuesta del plantel en contextos de alta exigencia. En ese sentido, el duelo ante Francia será más que un amistoso: será una prueba real del progreso del proceso.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Colombia y Francia se disputará este domingo a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir todas las emociones a través del Canal RCN, que tendrá una cobertura especial desde el estadio con una previa que iniciará una hora antes del pitazo inicial.

Además de la transmisión televisiva, el compromiso también estará disponible en la aplicación oficial del canal, permitiendo que los seguidores del equipo nacional no se pierdan ningún detalle de este importante duelo internacional. La expectativa es alta y el equipo colombiano sabe que tiene ante sí una gran oportunidad para reivindicarse y volver a generar ilusión entre sus hinchas.