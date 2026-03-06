CANAL RCN
Ladrones aparentaron ir a una entrevista de trabajo y saquearon un estudio webcam en Bogotá

Dos mujeres parecían estar interesadas en el trabajo, pero robaron bajo la complicidad de dos hombres armados.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 06 de 2026
04:05 p. m.
El video de las cámaras mostró a dos mujeres que llegaron con dos acompañantes hombres a una entrevista de trabajo en un estudio webcam ubicado en Castilla, localidad de Kennedy, el lunes 2 de marzo.

Una mujer las recibió sin saber lo que vendría después. En el sofá había otra mujer con su celular y al fondo estaba un hombre. La situación parecía normal, pero era la fachada perfecta para que no hubiese sospechas.

Hombres amenazaron a los trabajadores

Minutos después, uno de los acompañantes encañonó a la mujer que estaba en el sofá. El otro hombre también sacó una pistola y entró al estudio, donde amenazó a la mujer que los había recibido y a un trabajador.

Al mismo tiempo y coordinadas, las dos supuestas interesadas en el trabajo se pusieron a robar los objetos de valor, como equipos tecnológicos, luces y cámaras. No solo hurtaron en la recepción, sino en las habitaciones.

En cuestión de pocos minutos, el estudio fue saqueado. Se estima que el robo superó los 50 millones de pesos.

Robo superó los 50 millones de pesos

A una de las víctimas le sacaron las llaves del carro, vehículo que los cuatro criminales utilizaron para escapar. Gracias al sistema de GPS, la Policía pudo ubicarlo al poco tiempo, pero estaba abandonado.

Los afectados les hicieron un llamado a las autoridades para que esta banda sea ubicada en el menor tiempo posible.

De acuerdo con las cifras de la Policía y la Secretaría de Seguridad, en enero se registraron 258 hurtos a comercios en Bogotá. Gran parte de los casos se dieron en Suba, Puente Aranda, Usaquén, Engativá, Chapinero y Bosa.

Los momentos más críticos fueron las tardes de los jueves, viernes y sábados; y noches de los miércoles. En cuanto a las modalidades, 212 crímenes fueron sin uso de armas.

