Autoridades llegan a Policarpa tras asesinato del hermano de la candidata Claudia Cabrera

El homicidio se dio a pocos días de las elecciones para Senado y Cámara.

marzo 06 de 2026
06:06 p. m.
José Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara por el partido de La U, Claudia Cabrera, fue asesinado en Policarpa, Nariño.

Lo que se sabe del asesinato a sangre fría del hermano de la candidata Claudia Cabrera, en Policarpa, Nariño
Las autoridades encontraron tres cuerpos en zona rural del municipio, uno correspondiente al de Cabrera. Lo asesinaron mientras transitaba la vía que conecta a Restrepo con la vereda La Vega.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Al parecer, fue interceptado en un retén donde lo obligaron a irse en una motocicleta con sujetos armados, quienes lo asesinaron. Las otras dos víctimas eran hermanos de un educador y contratista municipal respectivamente. Esto, entonces abrió la posibilidad de que haya sido un crimen político.

Alex Javier González, secretario de Seguridad, Convivencia y Paz de Nariño, confirmó la presencia de la gobernación en el municipio de Policarpa, donde se ha establecido una articulación con la fuerza pública.

Garantía para las elecciones

González descartó situaciones de crisis humanitaria derivadas de los homicidios: “No se encuentran desarrollándose desplazamientos forzados, tampoco personas desaparecidas y secuestradas. Lo hemos venido a constatar de manera presencial”.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados desde Policarpa hasta Pasto para agilizar el proceso y las investigaciones forenses correspondientes.

En cuanto a las hipótesis, González no dio a conocer ninguna, mencionando que esto es facultad de la Fiscalía.

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, el secretario garantizó condiciones de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral: “Venimos articulando con el Ministerio de Defensa la presencia de la fuerza pública en todos los puestos de votación del municipio de Policarpa, tanto en la zona urbana como en la rural”.

En diálogo con Noticias RCN, la candidata reveló que es el segundo hermano que le asesinan: “Han sido hechos históricos y sistemáticos de violencia que han practicado y el asesinato de mis hermanos, las amenazas contra mi familia”.

