¿Ganadores de las consultas del 8 de marzo pueden renunciar y apoyar otra candidatura en las presidenciales?

Se acerca la primera jornada electoral del 2026, en la que el país podrá elegir un nuevo Congreso y a los tres ganadores de las consultas interpartidistas, el domingo 8 de marzo.

Junto a los tarjetones de Cámara y Senado, los votantes podrán solicitar el de consultas, para un total de tres tarjetones. El primero dependerá del lugar en el que esté ubicado el puesto de votación y podrá reclamarse la lista ordinaria o, en su lugar, el de comunidades afrodescendientes o indígenas. Y el segundo, al igual que el tercero, será el mismo para todo el territorio nacional.

En el tarjetón del Senado, al igual que en el de Cámara, los ciudadanos podrán votar por listas abiertas o cerradas, dependiendo de la elección de su partido o movimiento de preferencia, y en el tarjetón de consultas podrán votar por un único candidato.

Ganadores de las consultas ¿pueden renunciar antes de las presidenciales y apoyar otra candidatura?

Respondiendo a las inquietudes de los ciudadanos, desde el set de Noticias RCN, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó si los ganadores de las consultas pueden o no renunciar a su candidatura para apoyar a alguien más antes de las elecciones presidenciales de mayo: “Los candidatos que ganen las consultas, recordemos que son tres, deben inscribirse como candidatos presidenciales. No pueden inscribirse por otro partido y deben hacerlo, porque esas son las consecuencias de las consultas”.

En caso de no inscribirse, “pueden verse sometidos a que los costos en los que se hayan incurrido por la consulta se cobren a su cargo”. Sin embargo, este escenario parece poco probable, debido a que, por la derecha, Abelardo de la Espriella hizo un llamado a no votar en consultas, y por la izquierda, el Pacto Histórico y sus representantes han hecho lo mismo; lo que muestra un distanciamiento de los candidatos con los aspirantes inscritos en consultas.

¿Quiénes son los candidatos a consultas?

Son tres las consultas inscritas en las elecciones del domingo 8 de marzo: 1. La Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, de la que participan Claudia López y Leonardo Huerta; 2. La Gran Consulta por Colombia, de la que participan Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo; y 3. El Frente por la Vida, de la que participan Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

Todas estarán en un mismo tarjetón y, para que el voto sea válido, los ciudadanos tendrán que elegir a un único candidato de cualquiera de las tres consultas. Es decir que, si decide votar por alguno de los candidatos de La Gran Consulta, no podrá hacerlo por ninguno de los candidatos de la Consulta de las Soluciones o El Frente por la Vida y viceversa.