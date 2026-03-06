CANAL RCN
Economía

Accesorio muy usado en los carros desapareció en Colombia por uso peligroso: este es

Este fue eliminado de todo vehículo por posibles peligros.

Tesla
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
07:00 p. m.
Hubo una época en la que entrar a un coche nuevo implicaba encontrarse con un cenicero integrado y un pequeño botón circular con un ícono de espiral. Al presionarlo, una resistencia eléctrica se calentaba al rojo vivo hasta que el dispositivo "saltaba", listo para encender un cigarrillo.

Sin embargo, lo que durante décadas fue un estándar de conveniencia, terminó siendo catalogado como un accesorio peligroso y potencialmente mortal, provocando su desaparición casi total en la industria moderna.

La razón principal de su eliminación no fue solo la tendencia global hacia una vida más saludable, sino la seguridad física y estructural. El encendedor funcionaba mediante una resistencia de nicromo que alcanzaba temperaturas extremas en cuestión de segundos.

Los peligros que acarreaba este botón en los carros

Este mecanismo presentaba riesgos críticos:

  • Cortocircuitos e incendios: Con el paso de los años, los residuos de tabaco y ceniza se acumulaban en la base del enchufe. Al activar el calor, estos restos podían prenderse fuego, provocando incendios eléctricos difíciles de controlar detrás del tablero.
  • El peligro de "saltar" mal: En ocasiones, el mecanismo de resorte fallaba y el botón incandescente salía disparado hacia el suelo del vehículo o hacia el regazo del conductor, causando quemaduras graves o distracciones fatales al volante.

Más allá de los incendios, este accesorio resultó ser mortalmente peligroso para los niños. A diferencia de otros elementos del coche, el encendedor era fácilmente accesible y llamativo. Numerosos accidentes documentaron quemaduras de tercer grado en menores que, por curiosidad, activaban el botón y tocaban la resistencia o la dejaban caer sobre superficies inflamables como la tapicería o alfombras de plástico.

De encendedor a toma de corriente

A partir de los años 90 y principios de los 2000, los fabricantes comenzaron a notar un cambio de hábito: los conductores usaban el puerto del encendedor para cargar teléfonos y dispositivos electrónicos, no para fumar.

Esto llevó a la transición hacia la toma de 12V actual. Aunque físicamente se parecen, las tomas de corriente modernas no están diseñadas para soportar el calor de una resistencia; de hecho, muchos manuales de usuario modernos advierten que insertar un encendedor antiguo en una toma de carga actual puede derretir el cableado del vehículo.

