No caiga en el hurto de información: Registraduría alerta sobre páginas web fraudulentas previo a elecciones

A menos de 48 horas de que inicien las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que personas inescrupulosas habrían creado páginas web falsas con la imagen de la entidad para hurtar la información de votantes que realicen sus consultas, previo a las elecciones, en internet.

Bajo el pretexto de entregar información sobre su mesa y lugar de votación o si fueron o no designados como jurados, solicitan datos sensibles de los votantes. En concreto: “Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad”.

La Registraduría solicita a las autoridades el cierre de sitios fraudulentos en la web:

La entidad recordó que sus únicos canales oficiales son: la página www.registraduria.gov.co, el aplicativo ‘aVotar’ disponible para dispositivos Android y Apple, y el chatbot de WhatsApp, a través del número 3102579432. E invitó a los ciudadanos a desconfiar de cualquier otro canal que solicite sus datos personales bajo el nombre de la Registraduría.

Además, informó que “interpondrá la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y continuará adelantando acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad”.

Otros riesgos cibernéticos en elecciones:

Días antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la Fuerza Pública ha desplegado todas sus capacidades para luchar contra los riesgos cibernéticos en elecciones, entre los que incluyó “la desinformación, la polarización y las noticias falsas”.

Y explicó que han estado actuando en dos vías: 1. proteger la arquitectura y el sistema informático de cualquier ataque y 2. monitorear permanentemente lo que ocurre alrededor de estas elecciones en el mundo digital para proteger el sistema electoral y las campañas que desarrollan los distintos partidos.