Millonario robo acabó trágico en Boyacá: así fue el brutal asesinato de un exmarine estadounidense

Hasta el momento, tres implicados han sido ubicados. Dos fueron condenados y un tercero aceptó cargos.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 05 de 2026
07:56 p. m.
El 2 de febrero de 2025, Martin George Paige se encontraba en Villa de Leyva, uno de los municipios más turísticos de Boyacá. Para ese momento, ya no hacía parte de la Marina de Estados Unidos.

Paige vivía en una casa en el barrio Los Ángeles. Entre las sombras, un grupo de delincuentes lo tenía en la mira en aras de dar con lo que pensaron iba a ser el robo perfecto.

El lujoso botín que robaron

Fue así como presuntamente Carlos Alberto Sánchez Jiménez, con la complicidad de dos personas, pusieron en marcha el plan. A las 2:00 a.m., sus cómplices entraron a la vivienda y sometieron al norteamericano.

En un lapso no superior a una hora, lo amenazaron con armas contundentes, lo ataron en sus extremidades y lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente, aparte de suministrarle opioides que intensificaron su grado de indefensión. Fue tal el grado de violencia que el exmilitar falleció por sofocación.

Los ladrones, Jesús Alberto Ramírez Machado y Eduardo Moisés Machado González, se robaron un botín: dos anillos que costaban 25 mil dólares, una manilla de plata de más de 600 dólares, dinero y demás objetos de valor.

Dos condenados y un tercero aceptó cargos

El caso tuvo avances importantes y la pista que ayudó a dar con Sánchez fue la captura de sus cómplices, uno de ellos su hijastro. Ramírez y Machado confesaron, se ajustaron a un preacuerdo y quedaron condenados a 25 años tras las rejas.

Gracias a ello, se supo que supuestamente Sánchez los contactó a ambos y les habría dado las instrucciones, así como los insumos (las cuerdas con las que amarraron a Peige).

Durante la audiencia de imputación, aceptó los cargos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. De igual forma, se emitió una circular roja de Interpol en aras de ubicar a una mujer que sería la cuarta implicada.

