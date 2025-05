¡Doloroso! Cada 24 horas dos mujeres son víctimas de feminicidio en Colombia

La violencia sigue cobrando la vida de mujeres en Colombia. En lo que va corrido de 2025, el Observatorio de Feminicidios ha registrado 207 homicidios por el simple hecho de ser mujer.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las más graves amenazas a la vida y a la dignidad. El feminicidio no da tregua y sigue dejando huellas profundas en las comunidades.

Solo en marzo fueron 79 las víctimas de feminicidio. La mayoría de los casos se presentaron en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Detrás de cada hecho hay una historia de advertencias y silencio.

El 2025 es uno de los años más violentos para las mujeres. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia se han registrado en cinco meses 11.380 de violencia intrafamiliar, lo que indica que al menos cinco mujeres cada hora son violentadas en sus hogares.

Estos casos suelen escalar por alertas que no son atendidas a tiempo y que lamentablemente desenlazan en feminicidios. En lo que va de 2025 se ha registrado 207 casos que no es toda la estadística de homicidios en contra de mujeres, sino únicamente el asesinato por su condición de mujer y por violencias perpetradas por sus parejas o sus exparejas.

Esta cifra se traduce en que al menos dos mujeres son asesinadas en Colombia cada día.

El rostro más reciente de este flagelo es el de María José Estupiñán, de solo 22 años, quien fue asesinada en la puerta de su casa en Cúcuta cuando supuestamente recibiría un paquete por parte de un supuesto domiciliario que acabó con su vida a disparos.

Alexandra Correa, defensora de derechos humanos de mujeres y niños explicó qué hay detrás de cada caso:

En su mayoría, según el Informe del Observatorio de Feminicidios Colombia, se trata de mujeres que con antelación han denunciado algún tipo de violencia.

Las cifras han encendido las alarmas con 11.380 casos de violencia intrafamiliar. Es decir, este año al día, 126 mujeres fueron violentadas.

De nada sirve si tenemos una justicia raquítica que no nos cree, que no nos protege y que solamente lo que nos dan como medida de protección es un papel que a la larga no sirve para frenar a los agresores. Lo que necesitamos es un cambio estructural, una prevención profunda en cada hogar.