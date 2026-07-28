Finalista de La Casa de los Famosos Colombia denunció agresión en San Andrés por su orientación

Hay gran conmoción en redes sociales tras la más reciente denuncia del creador de contenido Valentino Lázaro, participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, quien denunció haber sido agredido por su orientación sexual durante sus vacaciones en San Andrés.

En medio del video, el hombre agregó clips y fotografías de los momentos de pánico que vivió tras haber sido enfrentado por un presunto trabajador de la playa, quien se negó a prestarle un servicio por, al parecer, su forma de hablar y expresarse.

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¿Qué le pasó a Valentino Lázaro en San Andrés?

En las horas más recientes, el creador de contenido publicó un video, en su cuenta oficial de Instagram, en donde dio a conocer detalles de la agresión que recibió durante sus vacaciones.

Según su testimonio, el hecho se desarrolló cuando intentó alquilar una motocicleta para transportarse de un lugar a otro. No obstante, el hombre habría incrementado el precio del servicio al percatarse de la orientación sexual del famoso. Ante la subida de precio, Valentino intentó convencerlo de volver al precio original por lo que utilizó la palabra “mor” que suele usar a diario.

Pero dicha frase habría sido el detonante para que el sujeto, al parecer, le hubiera propinado insultos y hasta agresiones físicas al influencer.

“Empezó a insultarme demasiado fuerte y quiero aclarar algo, porque sé que hay personas que se van a quedar con esa palabra. Mor es una muletilla que tengo todos los días, no fue una insinuación, no fue una burla hacia él o una falta de respeto. Pero, al parecer, eso bastó para que todo cambiara”, aseguró.

En los clips, agregados en el video, se logra escuchar al involucrado manifestando no tener la misma orientación sexual de Valentino por lo que, minutos después, el sujeto habría lanzado agresiones físicas.

“Me pegó un puño en el brazo y me lanzó una patada en el estómago. Varias personas vieron el suceso y le decían ‘Ey, por qué le paga a un turista’. Lo que realmente le molestaba era otra cosa. Sentí miedo porque para esa persona mi forma de ser era motivo suficiente para tratarme con odio”, añadió.

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Valentino Lázaro sobre el acompañamiento de las autoridades

Ante el llamado que el famoso hizo a los agentes de Policía, Lázaro reveló que las autoridades no hicieron nada al respecto pese a que varios de los presentes manifestaron haber visto lo ocurrido.

“La respuesta que recibí fue que la Policía no podía hacer absolutamente nada porque ellos no habían presenciado el momento exacto de la agresión. Esa fue la parte que más me dolió. Este video no es en contra de San Andrés, es un video para hacer un llamado al respeto y a las autoridades. Yo me quedo con las cosas buenas de San Andrés, pero decido también alzar mi voz”, finalizó el hombre.