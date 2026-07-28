El poder de Gabriela Muñoz y su hermano en la Aeronáutica Civil

El nombre de Gabriela Muñoz volvió a la opinión pública tras las revelaciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación. Noticias RCN habló con funcionarios de la Aeronáutica Civil, quienes aseguran que tanto Gabriela como su hermano Santiago ejercen una influencia desproporcionada dentro de la entidad, pese a ocupar cargos básicos de auxiliares.

De acuerdo con resoluciones del 30 de mayo de 2025, firmadas por el entonces director José Henry Pinto, Gabriela fue nombrada auxiliar tipo uno y Santiago auxiliar categoría cinco. Aunque sus funciones deberían limitarse a tareas administrativas, trabajadores señalan que ambos participaron en reuniones de alto nivel, comisiones en el exterior y encuentros con el presidente en distintas ciudades.

Acusaciones de poder excesivo y presunto maltrato

Los testimonios recogidos por este medio apuntan a que, tras la salida del general Pinto, los hermanos Muñoz ganaron protagonismo en la Aerocivil. Santiago, piloto comercial, habría intentado volar aeronaves de la entidad sin contar con la experiencia requerida. Además, funcionarios denuncian episodios de presunto maltrato: gritos en reuniones, golpes en mesas e incluso un intento de agresión contra el actual director Luis Alfonso Martínez Chimenti.

También se mencionan supuestas agresiones de Santiago contra una expareja en un vehículo oficial de la Aerocivil. Según la versión de trabajadores, el altercado terminó con la salida de la mujer de la entidad por temor a represalias. Gabriela, en redes sociales, negó esas acusaciones contra su hermano.

Contrataciones y vínculos familiares

En lo corrido de este año, la Aerocivil ha contratado a 996 personas por prestación de servicios, entre ellas al menos cuatro primos de los hermanos Muñoz. Gabriela reconoció la relación familiar, pero aseguró que todos cumplen con los requisitos de los cargos. También confirmó su cercanía con el presidente Gustavo Petro, aunque insistió en que su papel dentro de la entidad se limita a funciones de apoyo administrativo y acompañamiento al director.

Noticias RCN buscó la versión del actual director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenti, pero no quiso pronunciarse sobre las denuncias. El caso sigue generando debate sobre la transparencia en la contratación y el manejo de poder dentro de la entidad.