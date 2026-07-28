Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles

El Ministerio de Salud se encuentra realizando la Vacunatón Escolar con la que se busca recuperar esquemas atrasados y reforzar la protección frente a enfermedades prevenibles en los más pequeños.

Por esto, la entidad ha hecho un llamado a los padres de familia, instituciones educativas y demás actores del sistema de salud a revisar los carnés de vacunación y sumarse a dicha movilización nacional.

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Vacunatón Escolar en Colombia

Según la entidad, estas jornadas se están realizando como respuesta a los desafíos epidemiológicos que no solo se encuentra enfrentando Colombia, sino la región completa.

Entre ellos se encuentra el incremento de casos de fiebre amarilla, sarampión, tosferina y la necesidad de fortalecer la prevención del cáncer de cuello uterino por medio de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.

“La jornada tendrá como eje central la vacunación en entornos educativos, reconociendo a las instituciones escolares como escenarios clave para facilitar el acceso oportuno a los servicios de inmunización y promover la salud en niños, niñas y adolescentes”, precisó el Ministerio de Salud.

La Vacunatón Escolar se encuentra realizándose desde el 27 de julio y durará hasta el próximo 31 del mismo mes. Dicha jornada está dedicada a revisar y completar los esquemas de vacunación de la población escolarizada en instituciones educativas.

La estrategia se encuentra dirigida principalmente para niños y niñas menores de 6 años, adolescentes entre 9 y 17 años, gestantes y mujeres en edad fértil, personas susceptibles a enfermedades como la rubeola, sarampión y fiebre amarilla, mayores de 60 años y población objeto de vacunación contra influenza estacional y Covid-19.

“El llamado es a padres, madres, cuidadores, docentes y directivos escolares para que verifiquen los carnés de vacunación y aprovechen esta gran movilización nacional. Vacunarse es una de las medidas más efectivas para proteger la vida y garantizar el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y comunidades”, destacó el Ministerio de Salud y Protección Social, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Seguridad de las vacunas en el territorio nacional

El Ministerio de Salud también dio a conocer que se encuentra trabajando de manera articulada con entidades territoriales, las EPS, IPS vacunadoras, el ICBF, entre otros aliados, para llevar la vacunación a más de 200 mil niñas y niños.

Las vacunas son seguras y gratuitas. Por esto, hay más de 3.000 puntos de vacunación habilitados para facilitar el acceso y garantizar la protección de la población.