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Abelardo de la Espriella nombró a Natalia López como nueva ministra de Trabajo: ¿Quién es?

El presidente electo hizo uno de los nombramientos pendientes en su gabinete y apostó por una abogada monteriana.

Natalia López nueva ministra de Trabajo
Foto: Facebook Natalia López Fuentes

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:14 p. m.
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo uno de los nombramientos más esperados de su gabinete presidencial. Anunció que Natalia López Fuentes estará al frente del Ministerio de Trabajo y le asignó varias tareas desde ya.

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Su misión será clara: reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso.

¿Quién es Natalia López, la nueva ministra de Trabajo?

Natalia López Fuentes es una abogada monteriana con formación enfocada en áreas del derecho público y administrativo. Según el comunicado compartido por el presidente electo, su perfil profesional incluye formación en Derecho Administrativo, estudios de maestría en Derecho Público y Administración de Empresas, además de experiencia como docente universitaria

Antes de asumir la dirección del Ministerio de Trabajo, López era reconocida principalmente en el ámbito regional de Córdoba. Su perfil combina la formación jurídica con experiencia académica, elementos que, según el Gobierno entrante, fueron considerados para su elección.

Los retos de Natalia López en el Ministerio de Trabajo

Entre los objetivos anunciados para la nueva ministra están la reducción del desempleo y la informalidad laboral, el impulso al emprendimiento, el fortalecimiento del diálogo social y la promoción del trabajo digno.

El Ministerio de Trabajo tiene bajo su responsabilidad la formulación y ejecución de políticas laborales, así como la vigilancia del cumplimiento de las normas que regulan las relaciones entre empleadores y empleados.

Durante su gestión, López deberá enfrentar debates relacionados con las condiciones laborales, la formalización del empleo, la protección de los trabajadores y la articulación con sectores empresariales y organizaciones sindicales.

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