CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué va a pasar con el financiamiento de la flota de 17 aviones Gripen que compró el gobierno Petro?

El Ministerio de Defensa advirtió en un documento de empalme los retos para asegurar los recursos y completar proceso de adquisición de la flota aérea.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El futuro de la modernización de la flota aérea tras la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, acordada por el gobierno de Gustavo Petro con la empresa sueca Saab, se encuentra en una encrucijada financiera que deberá resolver la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella.

¿Gobierno de Abelardo de la Espriella le pondrá la lupa al billonario contrato de los aviones Gripen?
RELACIONADO

¿Gobierno de Abelardo de la Espriella le pondrá la lupa al billonario contrato de los aviones Gripen?

En noviembre de 2025, el gobierno saliente firmó con Saab el contrato para la compra de estos aviones de combate por valor de $16.5 billones. Las aeronaves están destinadas a reemplazar la flota actual de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que representa una de las inversiones más significativas en defensa de los últimos años.

¿Gobierno de Abelardo De La Espriella podría dar marcha atrás a la compra de aviones Gripen? Esto se sabe
RELACIONADO

¿Gobierno de Abelardo De La Espriella podría dar marcha atrás a la compra de aviones Gripen? Esto se sabe

Lo que reveló el documento de empalme del Ministerio de Defensa

Ocho meses después de firmado el acuerdo, el documento de empalme del Ministerio de Defensa revela obstáculos importantes. Según el informe:

(…) el avance del 70% en la estructuración del CONPES para el sistema de aeronaves de caza, plantea un reto institucional asociado al cierre oportuno del proceso, que depende de la validación con el Ministerio de Hacienda, la consolidación en el DNP y el cumplimiento de las etapas de aprobación y trámite legislativo.

El documento reconoce explícitamente los desafíos para asegurar la compra de los aviones Gripen, señalando que la operación no logró la financiación prevista inicialmente.

Esta situación coloca a la administración entrante ante una decisión crucial sobre cómo proceder con el contrato ya firmado.

Abren investigación en la Comisión de Acusación por la compra de los 17 aviones Gripen
RELACIONADO

Abren investigación en la Comisión de Acusación por la compra de los 17 aviones Gripen

Los desafíos para el gobierno de la Espriella con la nueva flota de aviones gripen

Aunque la negociación inicial se garantizó mediante vigencias futuras, mecanismo que permite comprometer recursos de presupuestos posteriores, el gobierno de de la Espriella deberá determinar la estrategia financiera definitiva.

Las opciones incluyen realizar los pagos del contrato con cargo directo al presupuesto nacional o recurrir a esquemas de financiamiento externo.

El contrato con Saab implica no solo la adquisición de las aeronaves, sino también componentes de transferencia tecnológica, entrenamiento y mantenimiento a largo plazo.

La decisión sobre su financiación tendrá implicaciones tanto para el presupuesto de defensa como para las prioridades fiscales generales del nuevo gobierno.

Saab presentó el primer avión Gripen F en Suecia: ¿Así serán los que llegarán a Colombia?
RELACIONADO

Saab presentó el primer avión Gripen F en Suecia: ¿Así serán los que llegarán a Colombia?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Cámara aprueba traslado a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

El Termómetro Político

¿Se acerca la reconciliación entre Abelardo y Uribe? Este mensaje alimentó las versiones

Aerocivil

El poder de Gabriela Muñoz y su hermano en la Aeronáutica Civil

Otras Noticias

Brasil

Turista murió tras el vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras volcamiento

Viral

Finalista de La Casa de los Famosos Colombia denunció agresión en San Andrés por su orientación

El creador de contenido reveló detalles de la experiencia que vivió con un presunto trabajador de la isla.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de julio de 2026

Radamel Falcao García

Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles