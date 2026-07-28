Viajar en EE. UU. ya implica otro riesgo para algunos inmigrantes: esto está pasando

Viajar dentro de Estados Unidos podría representar un nuevo riesgo para algunos inmigrantes. En las últimas semanas, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han incrementado los operativos en aeropuertos del país, enfocándose no solo en personas con órdenes de deportación, sino también en extranjeros cuyas visas expiraron mientras esperaban una decisión sobre su situación migratoria.

Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisados por The New York Times y testimonios de abogados especializados, las detenciones ya se han registrado en al menos 15 aeropuertos del país y afectan a personas con procesos de renovación de visa, solicitudes de residencia permanente (green card) o casos de asilo aún en trámite.

¿Por qué el ICE está arrestando a viajeros en los aeropuertos?

El endurecimiento de los controles hace parte de la estrategia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca aumentar el número de arrestos diarios de inmigrantes en situación irregular.

De acuerdo con la información conocida, ICE trabaja de manera coordinada con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mediante el programa Secure Flight, un sistema que cruza los datos de pasajeros con bases de personas consideradas de interés migratorio.

Con ese mecanismo, las autoridades reciben alertas cuando una persona con visa vencida aborda un vuelo dentro del país, facilitando su ubicación en mostradores de registro o puertas de embarque.

¿Quiénes podrían verse afectados por estos operativos?

Uno de los cambios que más preocupa a abogados migratorios es que los arrestos ya no se limitan a personas con antecedentes penales o con órdenes definitivas de deportación.

Ahora también estarían siendo detenidos viajeros cuya visa expiró mientras esperaban la respuesta a un trámite migratorio presentado dentro de los tiempos establecidos.

Uno de los casos citados es el de Chantal Morales Rojas, una ciudadana ecuatoriana detenida en el aeropuerto de Denver cuando iba a abordar un vuelo hacia Oakland. Según su defensa, contaba con permiso de trabajo vigente y había solicitado permanecer legalmente en Estados Unidos antes del vencimiento de su visa.

Abogados consultados por distintos medios también reportaron detenciones de solicitantes de asilo y de personas casadas con ciudadanos estadounidenses, una situación que consideran inédita por el alcance de las nuevas acciones.

Mientras el Gobierno estadounidense sostiene que busca impedir que personas en situación migratoria irregular viajen dentro del país, expertos en inmigración advierten que esta política podría cambiar la manera en que miles de extranjeros con procesos legales en curso deciden movilizarse por territorio estadounidense.