¿Se acerca la reconciliación entre Abelardo y Uribe? Este mensaje alimentó las versiones

Las versiones sobre una posible reconciliación entre Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe comenzaron a tomar fuerza luego de que Carlos Suárez, uno de los principales colaboradores del presidente electo, publicara un mensaje en el que propuso cerrar la controversia pública con el expresidente Álvaro Uribe.

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El pronunciamiento surgió después de varias semanas de diferencias que evidenciaron un distanciamiento entre ambos sectores políticos.

Lo que conoció El Termómetro Político de Noticias RCN es que personas cercanas a las dos orillas estarían trabajando para disminuir las tensiones y abrir un canal de acercamiento. Uno de los puntos que más habría incomodado al expresidente Uribe fue el papel de Carlos Suárez durante la campaña presidencial y algunas de sus declaraciones públicas relacionadas con el Centro Democrático y el exmandatario.

¿Por qué se habla de una posible reconciliación entre Abelardo y Uribe?

El principal indicio de ese eventual desescalamiento llegó con el mensaje publicado por Suárez. En el texto, el estratega defendió su actuación durante la reciente controversia y aseguró que su prioridad ha sido proteger la "majestad presidencial", principio que afirmó haber mantenido tanto durante el gobierno de Álvaro Uribe como ahora con Abelardo De La Espriella como presidente electo.

Suárez también sostuvo que, mientras Uribe considera haber sido objeto de agravios, él cree que fue utilizado como "el florero de Llorente" para cuestionar la dignidad de la Presidencia. No obstante, aseguró que la unidad del país debe estar por encima de las diferencias políticas y dio un paso para cerrar la confrontación.

Propongo al expresidente Uribe que pasemos la página y honremos la majestad presidencial del hoy Presidente y la suya como expresidente. Yo doy por cerrada, de manera unilateral, la discusión pública.

¿Qué podría pasar antes de la posesión presidencial?

Aunque no existe una confirmación de un encuentro entre Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe, las versiones sobre una posible reconciliación mantienen la atención sobre los días previos a la posesión presidencial. La expectativa es si ese gesto público derivará en un acercamiento entre ambos dirigentes o si las diferencias permanecerán.

En ese mismo contexto, también se confirmó que los congresistas del Pacto Histórico no asistirán a la ceremonia de posesión. Según manifestaron, la decisión responde a una postura política y a criterios de austeridad.