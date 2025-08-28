Hallaron sin vida a campesino de la tercera edad que cayó al río Chicamocha el fin de semana

Entre la noche miércoles, 27 de agosto, y la madrugada del jueves, 28, fue encontrado en el municipio de Jordán, Santander, el cuerpo sin vida de Luis Jesús Carrillo, un hombre de 71 años que el sábado, 23, cayó de manera accidental al río Chicamocha, en el sector de Las Hamacas.

De inmediato, autoridades departamentales iniciaron la búsqueda del hombre de la tercera edad. Unidades de bomberos y Policía de los municipios de Zapatoca, Aratoca y Los Santos, fueron sumándose a la búsqueda, en la que también participó la población local, conforme iban pasando las horas.

Según el alcalde del municipio de Jordán, Julián Muñoz Ruiz, el incidente se registró sobre las 5:30 de la tarde, cuando Jesús atravesaba el río en una tarabita y perdió el equilibrio:

“Me informó la comunidad que un hombre adulto mayor cayó al río. De inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se avisó a los organismos de socorro”.

Habitantes de la zona y autoridades locales lamentaron el fatal desenlace de Luis Jesús:

Luego de que el cuerpo de Luis Jesús fuera hallado en las últimas horas, las unidades de rescate fueron avisando a quienes se habían sumado a la búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.

En respuesta a la tragedia que sacude a la comunidad de Jordán, las autoridades hicieron un llamado a la población local para evitar la ribera del Chicamocha y otros ríos que, por las lluvias de las últimas semanas, han crecido de manera alarmante.

El mensaje tuvo una respuesta rápida de las comunidades rurales de Santander, que insisten en que, algunos agricultores de los municipios aledaños a Jordán se ven obligados a utilizar el sistema de tarabitas, debido a que no cuentan con puentes u otras estructuras que les permitan ir de un lado a otro del río, sin arriesgar su vida.