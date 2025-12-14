CANAL RCN
Colombia Video

Accidente de bus en Antioquia: 16 personas fallecidas y rescate con cuerdas en abismo de 60 metros

La complejidad del terreno obligó a los equipos de emergencia a utilizar cuerdas para descender hasta el lugar donde quedó el vehículo.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
01:11 p. m.
Una tragedia enlutó al municipio de Bello, Antioquia, tras el accidente de un bus que transportaba estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño. El vehículo cayó a un abismo de más de 60 metros de profundidad en la vía que conduce al nordeste antioqueño, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y más de 20 heridos.

Los jóvenes, quienes llevaban apenas 15 días de haberse graduado como bachilleres, regresaban de Tolú, Sucre, donde celebraban su grado. El bus, con aproximadamente 40 pasajeros, perdió el control y se precipitó por el barranco en jurisdicción cercana al municipio de Segovia.

Rescate en condiciones extremas

Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, explicó las circunstancias del siniestro: “El bus pierde el control, se sale de la vía y cae por un abismo. En las fotografías se puede apreciar de más de 60 metros de profundidad. En su recorrido algunos jóvenes salen del bus, otros quedan dentro del bus y eso es lo que ha dificultado la labor de rescate”.

La complejidad del terreno obligó a los equipos de emergencia a utilizar cuerdas para descender hasta el lugar donde quedó el vehículo. Bomberos, organismos de tránsito y personal médico trabajaron en condiciones difíciles para atender a los heridos y recuperar a las víctimas.

Consternación en la comunidad educativa

En el barrio Cerramonte de Bello, donde está ubicado el Liceo Antioqueño, la comunidad permanece consternada. Vecinos y familiares se acercaron al colegio en busca de información.

La institución educativa emitió un comunicado aclarando que la excursión no fue organizada por ellos y expresó: “Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias, los abrazamos en este momento de dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”.

La Gobernación de Antioquia habilitó la línea 313-477-8391 para que los familiares accedan a información oficial y ha publicado en sus redes sociales el listado de sobrevivientes.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a hospitales de Remedios y Segovia. Según el alcalde Castañeda, varios presentan heridas críticas y serán remitidos a centros de mayor complejidad en el Área Metropolitana de Medellín.

Las autoridades locales también dispusieron apoyo psicosocial para los familiares que se han desplazado hasta la zona del accidente, quienes enfrentan horas de angustia mientras se completan las labores de rescate y se confirma la identidad de las víctimas.

