Activistas venezolanos, víctimas de atentado en Bogotá, denuncian falta de avances en la investigación

Fotos: Policía Metropolitana de Bogotá.

diciembre 14 de 2025
12:41 p. m.
Este 13 de diciembre, después de dos meses del atentado del que fueron víctimas en Bogotá, los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez denunciaron públicamente la ausencia total de avances en la investigación penal por el ataque ocurrido el pasado 13 de octubre, un hecho que marcó profundamente sus vidas.

Activistas venezolanos denunciaron avances nulos en la investigación tras atentado en Bogotá

El estado de salud de los dos activistas venezolanos víctimas de atentado sicarial en Bogotá

A través de un pronunciamiento difundido en la red social X y en declaraciones públicas, Luis Peche señaló que ambos continúan en un proceso de recuperación física y mental, mientras enfrentan la incertidumbre por la falta de respuestas judiciales.

Según afirmó, hasta el momento no se han identificado responsables materiales ni intelectuales, ni se les ha informado una hipótesis oficial sobre los móviles del atentado.

“Hoy, cuando se están cumpliendo dos meses del intento de asesinato que mi hermano y yo sufrimos en Bogotá, lamentamos tener que decir que no ha habido ningún tipo de avance ni adelanto en las investigaciones de nuestro caso”, expresó Peche.

El activista advirtió que esclarecer los hechos no solo es fundamental para su caso, sino también para prevenir nuevos ataques.

“Determinar responsabilidades permitirá impedir que algo como lo que nos sucedió a nosotros le ocurra a cualquier otro activista o militante venezolano”, sostuvo.

Asimismo, Velásquez hizo un llamado a la Cancillería y a Migración Colombia para que agilicen los procesos de regularización y protección de migrantes y refugiados venezolanos, especialmente aquellos que podrían estar enfrentando amenazas similares.

¿Qué se sabe del ataque a dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá?

A su juicio, la falta de garantías incrementa la vulnerabilidad de quienes ejercen activismo político y social fuera de su país de origen.

En medio de la denuncia, las víctimas destacaron el respaldo recibido durante estos meses. “Queremos agradecer a las organizaciones internacionales, locales y venezolanas de derechos humanos que nos han acompañado. La solidaridad ha sido fundamental para poder salir adelante”, afirmó Velásquez.

