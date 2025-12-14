Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

En las últimas horas, fueron enviados a la cárcel cuatro hombres con vínculos a las disidencias de las Farc por extorsionar y secuestrar a trabajadores petroleros.

Los hechos tuvieron lugar en Oasis y el Salto de Cuernavaca en Puerto Gaitán, Meta. En estos sitios hay varias empresas dedicadas al sector petrolero. Se cree que los capturados tenían nexos con estas, lo cual les permitía tener información sobre los contratos y demás negocios.

Así fue el secuestro de dos trabajadores: pidieron $60 millones por liberación

En consecuencia, lograban tener acceso a los datos de los trabajadores y directivos, a quienes contactaban bajo el anonimato para exigirles altas sumas de dinero, el cual llegaba a las rentas del Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias.

Los señalados miembros fueron identificados como Hernán Leandro Pineda, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández.

Uno de los secuestros ocurrió en septiembre de 2024 y tuvo como presunto responsable a Carrillo. Dos trabajadores fueron retenidos durante un par de días en Altos de Tillava. A la familia le exigían 60 millones de pesos por la liberación.

Dinero de las extorsiones llegaba a las disidencias

“Se concertó con integrantes del grupo para llevar a cabo unas actuaciones de extorsión. Dentro de las funciones, presuntamente se encontraban realizando labores de inteligencia delictiva sobre potenciales víctimas de extorsión, así como recolección de dinero para ser entregado a Sneider Mendoza, cabecilla de finanzas”, precisó la fiscal del caso.

Cabe recordar que en octubre de 2024, las autoridades casi capturan a Mendoza. Sin embargo, huyó después del enfrentamiento armado.

El gerente de una de las empresas señaló que uno de los capturados influía en las decisiones. Si bien aseguró que también era víctima de las extorsiones, al final se comprobó lo contrario.

A finales de julio en 2024, la Defensoría alertó que este frente se estaba extendiendo en el oriente, concretamente desde Vichada. La población ha quedado en medio de las disputas armadas que ha tenido con el ELN y Clan del Golfo.