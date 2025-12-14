CANAL RCN
Colombia

Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

Al parecer, el dinero de las extorsiones llegaba a las disidencias de las Farc.

Extorsionistas vinculados a las disidencias.
Extorsionistas vinculados a las disidencias. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, fueron enviados a la cárcel cuatro hombres con vínculos a las disidencias de las Farc por extorsionar y secuestrar a trabajadores petroleros.

Emiten orden de captura contra ‘Iván Mordisco’ y otros cabecillas de las disidencias
RELACIONADO

Emiten orden de captura contra ‘Iván Mordisco’ y otros cabecillas de las disidencias

Los hechos tuvieron lugar en Oasis y el Salto de Cuernavaca en Puerto Gaitán, Meta. En estos sitios hay varias empresas dedicadas al sector petrolero. Se cree que los capturados tenían nexos con estas, lo cual les permitía tener información sobre los contratos y demás negocios.

Así fue el secuestro de dos trabajadores: pidieron $60 millones por liberación

En consecuencia, lograban tener acceso a los datos de los trabajadores y directivos, a quienes contactaban bajo el anonimato para exigirles altas sumas de dinero, el cual llegaba a las rentas del Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias.

Los señalados miembros fueron identificados como Hernán Leandro Pineda, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández.

Uno de los secuestros ocurrió en septiembre de 2024 y tuvo como presunto responsable a Carrillo. Dos trabajadores fueron retenidos durante un par de días en Altos de Tillava. A la familia le exigían 60 millones de pesos por la liberación.

Dinero de las extorsiones llegaba a las disidencias

“Se concertó con integrantes del grupo para llevar a cabo unas actuaciones de extorsión. Dentro de las funciones, presuntamente se encontraban realizando labores de inteligencia delictiva sobre potenciales víctimas de extorsión, así como recolección de dinero para ser entregado a Sneider Mendoza, cabecilla de finanzas”, precisó la fiscal del caso.

Golpe a red criminal en Huila: capturan a cuatro presuntos integrantes de una red vinculada a las disidencias
RELACIONADO

Golpe a red criminal en Huila: capturan a cuatro presuntos integrantes de una red vinculada a las disidencias

Cabe recordar que en octubre de 2024, las autoridades casi capturan a Mendoza. Sin embargo, huyó después del enfrentamiento armado.

El gerente de una de las empresas señaló que uno de los capturados influía en las decisiones. Si bien aseguró que también era víctima de las extorsiones, al final se comprobó lo contrario.

A finales de julio en 2024, la Defensoría alertó que este frente se estaba extendiendo en el oriente, concretamente desde Vichada. La población ha quedado en medio de las disputas armadas que ha tenido con el ELN y Clan del Golfo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Accidente de bus en Antioquia: 16 personas fallecidas y rescate con cuerdas en abismo de 60 metros

Venezuela

Activistas venezolanos, víctimas de atentado en Bogotá, denuncian falta de avances en la investigación

Senado de la República

Polémica carta: senadores piden garantías para los 11 jóvenes capturados por terrorismo en Bogotá

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional o DIM? La IA predice al campeón de la Copa BetPlay 2025

La IA analizó la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y DIM y ya tiene un favorito. Conozca el pronóstico, las claves y el calendario.

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, Chile tiene como favorito al candidato que representa la ultraderecha.

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Sena

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro