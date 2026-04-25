Candidatos a la presidencia reaccionan a los atentados registrados en Palmira y Cali, Valle del Cauca

Los ataques con explosivos registrados durante la jornada del viernes, 24 de abril, en Cali y Palmira, Valle del Cauca, generaron una nueva alerta sobre la situación de seguridad en el país, a cinco semanas de las elecciones presidenciales.

En Cali, capital del departamento, un bus escolar cargado con cinco cilindros bomba explotó sobre las 10:00 de la mañana, en cercanías al batallón Pichincha y del hospital psiquiátrico en el barrio Nápoles.

Y entrada la noche, un carro bomba estalló en inmediaciones al batallón de ingenieros Agustín Codazzi, de Palmira, a 40 minutos del lugar en el que se registró la primera explosión.

Candidatos reaccionan a los atentados terroristas registrados en el Valle:

Uno de los primeros en pronunciarse sobre ambos eventos fue el candidato Sergio Fajardo, que llamó al presidente Petro a convocar un consejo de seguridad y señaló los retrocesos de la paz total:

“No podemos seguir sometidos al yugo de los actores ilegales ni normalizar que la violencia marque el rumbo de nuestros territorios. Esto tiene que cambiar. Prometieron Paz Total y entregaron CAOS TOTAL”.

Bajo la misma línea, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su “solidaridad con Cali y Palmira, nuevamente víctimas del narcoterrorismo agravado por la paz total” y advirtió que “solo una robusta inversión en desarrollo regional y seguridad sin corrupción le permitirán al Valle, Cauca y Nariño salir de la falta de oportunidades legales y dominio criminal”.

En menos de 24 horas se registrraron seis atentados en tres departamentos:

La candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, dijo que el país se enfrenta a una escalada de violencia. Cuenta de ello, los ataques registrados en Cali, Palmira y Potrerito (Valle del Cauca); Mercaderes y El Tambo (Cauca), y la vía Hobo – Gigante, en Huila, e insistió en que:

“No es solamente el ataque, sino el sentimiento de miedo que empieza a tomarse todo el suroccidente y el Huila. Le exigimos al Gobierno que responda, que active las órdenes de captura de quienes son responsables de estos delitos, que no siga con la política de paz total de Iván Cepeda y que les responda a los colombianos, defendiéndolos, protegiéndolos, como es su deber”.

Mientras, el candidato del partido de Gobierno, Iván Cepeda, dijo rechazar “con firmeza los atentados terroristas perpetrados ayer en Palmira y Cali” y solicitó que ambos “sean objeto de eficaz investigación que conduzca a castigar a los responsables”.