Ofrecen recompensa hasta de $200 millones por los responsables del atentado cerca del Batallón Pichincha en Cali

Un nuevo ataque terrorista estremeció a Cali en la mañana de este viernes. A las 10:00 a.m., un bus escolar cargado con cinco cilindros llenos de explosivos fue estacionado en inmediaciones del Batallón Pichincha y del hospital psiquiátrico en el barrio Nápoles.

Uno de los artefactos detonó, generando una fuerte explosión que dejó a los habitantes en zozobra. Por fortuna, cuatro cilindros no alcanzaron a explotar y no se registraron víctimas mortales. Una mujer que transitaba por la zona resultó herida con trauma craneoencefálico leve y varias lesiones en su cuerpo.

Consejo de seguridad y recompensa millonaria

Tras el atentado, las autoridades locales y nacionales realizaron consejos extraordinarios de seguridad durante toda la jornada. La gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó al Gobierno Nacional medidas urgentes y operaciones similares a las adelantadas en Jamundí para frenar la expansión de estructuras criminales.

El Ejército señaló que la disidencia Jaime Martínez, a través de la columna Ricardo Velázquez, estaría detrás del ataque, y no descartan la presencia de células urbanas en la comuna 18.

La Policía anunció una recompensa de hasta de 200 millones de pesos para dar con el paradero del responsable, quien abandonó el bus y huyó en motocicleta.

Temor en la comunidad y llamado a la cooperación ciudadana

El estruendo desconcertó a los habitantes del barrio Nápoles, quienes relataron cómo los pedazos del bus caían tras la explosión. “Nos dejó desconcertados, no sabíamos qué había pasado, fue un estruendo grandísimo”, dijo un testigo.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información en tiempo real para evitar nuevas acciones terroristas. La gobernadora insistió en que la violencia que golpea a Cali y al Valle del Cauca exige respuestas contundentes y coordinación nacional.