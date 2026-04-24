Nuevo ataque con explosivos en el Valle del Cauca: carro bomba fue activado en batallón de Palmira

Tras el atentado terrorista que generó zozobra en la ciudad de Cali en la mañana de este viernes 24 de abril con la detonación de un bus escolar cerca a un batallón militar, ahora se reporta un hecho de gravedad similar en el municipio de Palmira.

De acuerdo al reporte preliminar, un carro bomba habría sido activado en los alrededores del batallón de ingenieros Agustín Codazzi. De momento, no se han reportado personas lesionadas y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance actualizado de los hechos.

Reacción de la gobernadora del Valle del Cauca

Tras este nuevo hecho de violencia, la gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó lo sucedido y elevó un nuevo llamado al Gobierno Nacional. "Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera".

El Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio.

Además, envió un mensaje a los responsables de estos ataques terroristas. "A los responsables les digo con claridad: los vamos a perseguir hasta capturarlos. Aquí no hay espacio para el terrorismo ni para quienes pretenden desestabilizar la región".

Decisiones de las autoridades tras atentado en Cali

Luego del atentado con explosivos en inmediaciones del batallón Pichincha, las autoridades activaron un plan candado en la ciudad para dar con el responsable, quien habría escapado hacia la parte alta de la comuna 18.

Tras el ataque, se realizó un consejo de seguridad en el batallón afectado, donde se evaluaron las medidas a seguir. En ese contexto, el alcalde de Cali solicitó al Gobierno Nacional fortalecer la presencia de la fuerza pública y las capacidades de seguridad en la ciudad, ante la reiteración de atentados en el último año.

Asimismo, se convocó a un nuevo consejo de seguridad con el presidente de la República y el ministro de Defensa, con el objetivo de definir acciones frente a la escalada de violencia.

Como parte de las medidas, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado.