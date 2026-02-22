CANAL RCN
Candidatos al Senado no se guardaron nada y protagonizaron fuerte debate sobre convocar a una constituyente

Las cabezas de lista al Senado se midieron en un debate que se llevó los reflectores y marcará el camino del próximo 8 de marzo.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 22 de 2026
08:30 p. m.
Este domingo 22 de febrero, se llevó a cabo ‘El debate de la gente’ con las cabezas de lista al Senado. Ellos serán los protagonistas de las elecciones del 8 de marzo.

El llamado a las urnas está a la vuelta de la esquina. En menos de dos semanas, los colombianos tendrán en sus manos la posibilidad de escoger a los parlamentarios de los próximos cuatro años, un periodo clave para el futuro del país.

¿Quiénes están de acuerdo con la constituyente?

El segundo bloque de ‘El debate de la gente’ se enfocó en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, un tema que desde hace más de un año ha generado polémica en diferentes sectores.

Antes de conocer las respuestas de los candidatos, es importante mencionar que la última asamblea fue a inicios de los 90, la cual le dio vida a la Constitución de 1991 que rige hasta ahora. Antes de eso, la Constitución era de 1886.

El primer turno fue para Juan Sebastián Gómez, quien dijo no estar de acuerdo con convocarla y destacó la Constitución actual, especialmente en los mecanismos logrados como la acción de tutela.

Por su parte, la exministra Carolina Corcho sostuvo que la asamblea es un mecanismo necesario a la hora de darle vida a las reformas. En ese orden de ideas, una convocatoria permitiría dar con cambios contundentes.

Próxima cita: 8 de marzo en las urnas

En cambio, Enrique Gómez aseguró que la asamblea ha sido una estrategia del Gobierno Petro para desviar la atención y en aras de gastar recursos sin propósito. De la mano con este punto, David Barguil aseguró no estar de acuerdo con la convocatoria.

Juan Felipe Lemos dijo que no debe haber constituyente y enfatizó que el Gobierno Petro, al no tener el visto bueno de las reformas, se ha ido por estos caminos para llegar a sus propósitos.

Carlos Fernando Motoa sostuvo que no respaldará la convocatoria, indicando que el propósito del Gobierno Petro es destruir lo ya construido en el Estado. Un punto clave fue el mencionado por el exalcalde Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, quien enfatizó que pensar en una constituyente y aspirar al Congreso es una contradicción.

Por último, Andrés Forero tampoco está de acuerdo en este mecanismo. Dijo que la constitución actual es un espacio en el que caben todos y criticó al Gobierno en cuanto a la resolución de problemas.

