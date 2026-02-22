CANAL RCN
Willie Colón y la historia detrás de un arresto junto a su orquesta en Medellín: le hizo una canción

El salsero fue detenido junto a los 13 músicos de su orquesta tras la cancelación de un concierto.

Willie Colón y sus músicos detenidos
FOTO: @williecolon

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
07:25 p. m.
Tras el fallecimiento del reconocido salsero Willie Colón en la mañana de este 21 de febrero, en redes sociales muchos recordaron una de las anécdotas más conocidas del artista en Colombia: cuando fue detenido junto a toda su orquesta en Medellín.

El hecho se presentó en 1985, cuando las autoridades arrestaron a los 13 miembros de la orquesta liderada por Willie Colón por la cancelación de un concierto programado para el 7 de septiembre en el Coliseo Iván de Bedout.

Según se reportó en su momento, todo comenzó por retrasos logísticos del traslado de los músicos y posteriormente, diferencias económicas entre ellos y los empresarios promotores del concierto, lo que derivó en la cancelación del mismo.

Disturbios y el arresto de Willie Colón

El periódico El Tiempo detalló que tras anunciar en el recinto que finalmente no habría presentación, los asistentes protagonizaron disturbios y peleas, dejando a varias personas heridas y pérdidas cercanas a los 10 millones de pesos de la época.

Tras los desmanes, la Policía intervino y procedió a arrestar a Willie Colón y a los 13 músicos de su orquesta bajo cargos de incumplimiento de contrato y estafa. El grupo fue trasladado a la estación del barrio Belén y permaneció detenido durante dos días en una celda de la unidad de inteligencia F2.

La canción de Willie Colón y la foto del arresto

La vivencia en Medellín inspiró a Willie Colón a componer “Especial No. 5”, tema incluido en su álbum Contrabando, publicado el 6 de marzo de 1986. El título hace referencia directa al número de la celda en la que estuvo recluido.

El episodio quedó documentado en una fotografía que el propio artista compartió en 2021 en su cuenta de X, donde aparece junto a varios integrantes de su agrupación detrás de los barrotes.

FOTO: @williecolon

