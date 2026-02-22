Hugo Rodallega se calentó con Teófilo Gutiérrez: así fue el 'picante' cruce

Este 22 de febrero, Independiente Santa Fe logró superar a Junior de Barranquilla en la octava fecha de la Liga BetPlay, donde el equipo bogotano se quedó con los 3 puntos en el estadio 'El Campín' tras un apretado 2-1 en el marcador.

Sin embargo, más allá de lo que fue el resultado del partido, hubo un momento de tensión que terminó robándose la atención de propios y extraños, protagonizado por Hugo Rodallega y como no podía faltar, Teófilo Gutiérrez.

La pelea de 'Teo' y Rodallega

El cruce de los veteranos delanteros se dio luego de que Gutiérrez recibiera una falta de Helibelton Palacios, quien ya tenía tarjeta amarilla. Tras ver que el árbitro no lo amonestó, terminó encarando a sus rivales y posteriormente, simulando una agresión.

El volante Jhojan Torres se acercó a la pelea y terminó empujando a 'Teo', quien se tiró al piso acusando un golpe en la cara. Esta situación provocó la ira de Rodallega, quien le hizo un fuerte reclamo en el piso, lo que llevó a una trifulca entre todos los jugadores.

Wílmar Roldán resolvió todo con una amarilla a Torres, pero Gutiérrez y Rodallega siguieron discutiendo durante varios segundos, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.