Aspirantes al Senado responden: ¿Bajar impuestos a empresas para incentivar inversión y empleo?

En El Debate de la Gente, ejercicio democrático adelantado por la alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, City TV y El Tiempo, los candidatos al Senado de la República que encabezan los listados, respondieron a un tema clave de cara a la próxima legislatura.

Ante la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con bajar impuestos a las empresas para incentivar la inversión y los empleos? Estas fueron las respuestas de los nueve candidatos que participaron en el debate.

Respuestas de los candidatos en El Debate de la Gente

Andrés Forero, Centro Democrático: Apoya reducción de impuestos acompañada de disminución de burocracia. Señala baja inversión extranjera y exceso de contrataciones estatales como freno al empleo formal.

Carolina Corcho, Pacto Histórico: Defiende la necesidad de reformas tributarias para resolver déficit fiscal. Propone gravar a ricos y superricos. Además señala que se hundieron impuestos al sector financiero y juegos de azar.

Enrique Gómez, Movimiento Salvación Nacional: Critica a partidos tradicionales por aprobar reformas tributarias recurrentes. Propone recorte drástico del gasto, reducción de nóminas paralelas y simplificación del sistema tributario.

Oscar Ortiz, Partido Oxígeno: Describe la economía como "artificialmente sostenida" por remesas y economías ilícitas. Critica la falta de apoyo a pequeñas empresas y advierte riesgos por endeudamiento y debilitamiento productivo.

Juan Sebastián Gómez, Coalición Ahora Colombia: Plantea que no basta con bajar impuestos; se debe ampliar la base gravable incentivando nuevas empresas. Critica el abandono del emprendimiento y la construcción.

Juan Felipe Lemos, Partido de la U: Apoya una reforma tributaria estructural que reduzca impuestos al sector productivo y recupere la confianza e inversión privada. Plantea un trato diferencial para pequeñas y medianas empresas.

Carlos Motoa, Cambio Radical: Rechaza más reformas tributarias que afecten al aparato productivo. Propone eliminar el Ministerio de Igualdad y reactivar programas como 'Mi Casa Ya' para dinamizar la economía.

'Lucho' Garzón, Alianza Verde: Niega una visión "apocalíptica" de la economía. Reconoce problemas fiscales, pero destaca indicadores regionales relativamente positivos.

David Barguil, Partido Conservador: Responde sí a bajar impuestos. Propone una reducción radical de la carga tributaria, compensada con recorte del gasto estatal y reactivación de hidrocarburos.