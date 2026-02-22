CANAL RCN
Economía Video

Aspirantes al Senado responden: ¿Bajar impuestos a empresas para incentivar inversión y empleo?

Nueve aspirantes al Senado de la República que encabezan las listas de sus partidos respondieron a un tema clave para la economía nacional.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
08:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En El Debate de la Gente, ejercicio democrático adelantado por la alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, City TV y El Tiempo, los candidatos al Senado de la República que encabezan los listados, respondieron a un tema clave de cara a la próxima legislatura.

Candidatos al Senado debaten sobre la reforma a la salud en ‘El debate de la gente’
RELACIONADO

Candidatos al Senado debaten sobre la reforma a la salud en ‘El debate de la gente’

Ante la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con bajar impuestos a las empresas para incentivar la inversión y los empleos? Estas fueron las respuestas de los nueve candidatos que participaron en el debate.

Respuestas de los candidatos en El Debate de la Gente

Andrés Forero, Centro Democrático: Apoya reducción de impuestos acompañada de disminución de burocracia. Señala baja inversión extranjera y exceso de contrataciones estatales como freno al empleo formal.

Carolina Corcho, Pacto Histórico: Defiende la necesidad de reformas tributarias para resolver déficit fiscal. Propone gravar a ricos y superricos. Además señala que se hundieron impuestos al sector financiero y juegos de azar.

Enrique Gómez, Movimiento Salvación Nacional: Critica a partidos tradicionales por aprobar reformas tributarias recurrentes. Propone recorte drástico del gasto, reducción de nóminas paralelas y simplificación del sistema tributario.

Carolina Corchó reveló si votará o no la consulta de izquierda y por quien irá en primera vuelta
RELACIONADO

Carolina Corchó reveló si votará o no la consulta de izquierda y por quien irá en primera vuelta

Oscar Ortiz, Partido Oxígeno: Describe la economía como "artificialmente sostenida" por remesas y economías ilícitas. Critica la falta de apoyo a pequeñas empresas y advierte riesgos por endeudamiento y debilitamiento productivo.

Juan Sebastián Gómez, Coalición Ahora Colombia: Plantea que no basta con bajar impuestos; se debe ampliar la base gravable incentivando nuevas empresas. Critica el abandono del emprendimiento y la construcción.

Juan Felipe Lemos, Partido de la U: Apoya una reforma tributaria estructural que reduzca impuestos al sector productivo y recupere la confianza e inversión privada. Plantea un trato diferencial para pequeñas y medianas empresas.

Carlos Motoa, Cambio Radical: Rechaza más reformas tributarias que afecten al aparato productivo. Propone eliminar el Ministerio de Igualdad y reactivar programas como 'Mi Casa Ya' para dinamizar la economía.

'Lucho' Garzón, Alianza Verde: Niega una visión "apocalíptica" de la economía. Reconoce problemas fiscales, pero destaca indicadores regionales relativamente positivos.

David Barguil, Partido Conservador: Responde sí a bajar impuestos. Propone una reducción radical de la carga tributaria, compensada con recorte del gasto estatal y reactivación de hidrocarburos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 22 de febrero de 2026

Ofertas de empleo

¿No pudo asistir a 'Megaferia de Empleo' en Bogotá? Distrito revela nuevas vacantes

Pensiones

¿Pensión en riesgo?: Lo que deben saber los afiliados sobre los nuevos decretos del Gobierno Nacional

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Candidatos al Senado debaten sobre la reforma a la salud en ‘El debate de la gente’

La jornada reunió a nueve aspirantes, quienes participaron en un primer bloque centrado en la salud, uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.

Artistas

Willie Colón y la historia detrás de un arresto junto a su orquesta en Medellín: le hizo una canción

El salsero fue detenido junto a los 13 músicos de su orquesta tras la cancelación de un concierto.

Teófilo Gutiérrez

Hugo Rodallega se calentó con Teófilo Gutiérrez: así fue el 'picante' cruce

Salud mental

Trastorno dismórfico corporal: la enfermedad mental que genera odio hacia el propio cuerpo

Nigeria

Autoridades siguen la pista de personas secuestradas en ataque contra aldea nigeriana en la que asesinaron a 50 personas en una noche